Lisää vain vesi, täytä laite ja valitse tila

Kehittyneistä ominaisuuksistaan huolimatta digitaalinen sterilointilaite on helppokäyttöinen. Lisää vettä, laita laitteeseen pullot, rintapumppu tai lisäosat ja valitse tila. Tilassa 1 on yksi sterilointijakso, mikä on kätevä, jos haluat ottaa kaikki esineet laitteesta kerralla. Tila 2 on 24 tunnin sterilointi, mikä on kätevä, jos haluat jättää esineet sterilointilaitteeseen yöksi tai ottaa laitteesta vain yhden pullon kerrallaan. Steriloitpa millä tavalla tahansa, tämä laite helpottaa päivittäistä sterilointitaakkaa.