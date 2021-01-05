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Philips Avent Ultra air Tutti
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF349/10
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Käyttöopas
Kaikki (13)
Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Philips Avent -tuteista luopuminen
Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?