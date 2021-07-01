Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Philips Avent Koristelematon muki
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF600/12
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Käyttöopas - English (US)
Pikaopas - English (US)
Kaikki (2)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?