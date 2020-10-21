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Philips Avent SCF813/24 Anti-colic with AirFree™ vent
Tuotanto lopetettu
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SCF813/24
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Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?
AventTuttipullon kierrerengas
AventTuttipullon korkki
AventAirFree-venttiili
AventTuttipullon tiivistelevy