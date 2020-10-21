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Ruokakoneet ja ruokailuvälineet
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4-in-1-vauvanruoanvalmistin
Tuotanto lopetettu
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SCF875/02
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AventSekoituskannun tiivisterengas
AventVauvanruokakoneen kannu
AventHöyrykeittimen siivilä
AventTeräyksikkö
AventLasta
Philips Avent -vauvanruoanvalmistimen kannun kansi vuotaa
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