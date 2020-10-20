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Philips Avent Kylpyveden ja huoneen lämpömittari
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCH550/20
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Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (2)
Onko Philips Avent -lämpömittari turvallinen vauvalle?
Philips Avent -kylpy- ja huonelämpömittarissa lukee H
Philips Avent -kylpylämpömittarissa ei näy lukemia.