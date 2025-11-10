SCY903/74
Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
SCY903/01 Natural baby bottle
yhteensä
recurring payment
Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.
Pullotutin aukko päästää maitoa vain vauvan juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan hukkaan kotona eikä reissussa.
Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.
Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän, joten kokoaminen on yksinkertaista.
Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä tahansa suunnasta, joten ruokinta on mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä, myös pikkuiselle.
Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan tuotteen.
Philips Avent Natural pullon ja pullotuttien materiaali ei sisällä BPA:ta*.
Uudet Natural Response -tuttipullot eroavat tuttipulloista, joissa on vapaa virtaus. Rintaruokinnan tavoin onnistuminen saattaa vaatia muutaman yrityskerran, mikä on täysin luonnollista.
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.