      Avent SCY903/01 Natural baby bottle

      SCY903/74

      Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

      Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

      Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

      Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

      Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

      Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

      Oikean tutin löytäminen on tärkeää

      Oikean tutin löytäminen on tärkeää

      Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

      Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

      Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

      Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

      Pullotutin rakenne on suunniteltu niin, että maitoa ei pääse valumaan hukkaan

      Pullotutin rakenne on suunniteltu niin, että maitoa ei pääse valumaan hukkaan

      Pullotutin aukko päästää maitoa vain vauvan juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan hukkaan kotona eikä reissussa.

      Valitse tutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

      Valitse tutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

      Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.

      Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

      Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

      Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän, joten kokoaminen on yksinkertaista.

      Helposti pideltävä pienille käsille

      Helposti pideltävä pienille käsille

      Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä tahansa suunnasta, joten ruokinta on mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä, myös pikkuiselle.

      Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

      Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

      Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan tuotteen.

      Natural Response pullotutit ja pullot eivät sisällä BPA:ta*

      Natural Response pullotutit ja pullot eivät sisällä BPA:ta*

      Philips Avent Natural pullon ja pullotuttien materiaali ei sisällä BPA:ta*.

      Anna vauvan sopeutua rauhassa

      Anna vauvan sopeutua rauhassa

      Uudet Natural Response -tuttipullot eroavat tuttipulloista, joissa on vapaa virtaus. Rintaruokinnan tavoin onnistuminen saattaa vaatia muutaman yrityskerran, mikä on täysin luonnollista.

