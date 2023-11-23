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Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Tuotanto lopetettu

Tuki

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

SHB4205BK/00

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Tuotanto lopetettu

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Philips Headphones -sovelluksen avulla saat kaiken irti kuulokkeistasi. Voit käyttää kaikkia ominaisuuksia, jotka antavat sinulle parhaan äänikokemuksen mobiililaitteestasi.

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Philipsin Headphones-sovellus

Oppaat

Pikaopas - English (US)

  • PDF tiedosto, 3.8 MB
  • 23 November 2023

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 714.8 kB
  • 3 March 2024

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