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Tuotanto lopetettu

Digitaaliset langattomat kuulokkeet

SHD8600/10

3.3

| (28) Arviot

Langatonta musiikkia

Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi. Digitaalinen lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja itsestään säätyvä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.

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Kevyet ja mukavat kuulokkeet

Langatonta musiikkia

Kristallinkirkas (2,4 GHz) digitaalinen tiedonsiirto

2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.

Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat upean äänenlaadun

Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä, ja sekä korkeat äänet että matalat bassoäänet toistuvat tarkasti ja selkeästi.

Itsestään säätyvä sisäsanka asettuu mukavasti

Näiden Philips-kuulokkeiden sisäsanka asettuu automaattisesti pään mukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

28

Arviot

02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Edut

Klang, Reichweite, Preis

Haitat

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2018-05-02

Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

23/11/2015

Deutschland

Deutschland

Nur eine Sache fehlt

Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

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