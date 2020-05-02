2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHD8600/10
Langatonta musiikkia
Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi. Digitaalinen lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja itsestään säätyvä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.
2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.
Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä, ja sekä korkeat äänet että matalat bassoäänet toistuvat tarkasti ja selkeästi.
Näiden Philips-kuulokkeiden sisäsanka asettuu automaattisesti pään mukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.
3.3
5:stä
28
Arviot
Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Edut
Klang, Reichweite, Preis
Haitat
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2018-05-02
Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Musicfreak
23/11/2015
Deutschland
Nur eine Sache fehlt
Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer