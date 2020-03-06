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Tuotanto lopetettu

Digitaaliset langattomat kuulokkeet

SHD8700/10

3.2

| (18) Arviot

Langatonta musiikkia

Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi. Digitaalinen lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja itsestään säätyvä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.

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Kevyet ja mukavat kuulokkeet

Langatonta musiikkia

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

Pikalataustoiminto lataa kuulokkeen nopeasti

Pikalataustoiminto lataa kuulokkeen nopeasti

Älykäs ja nopea pikalataustoiminto lataa akun täyteen erittäin nopeasti. Sisäinen virtapiiri määrittää akussa jäljellä olevan virran määrän ja sovittaa tulojännitteen pikalataukseen sopivaksi sekä pidentää akun käyttöikää.

Kristallinkirkas (2,4 GHz) digitaalinen tiedonsiirto

2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.

Itsestään säätyvä sisäsanka asettuu mukavasti

Näiden Philips-kuulokkeiden sisäsanka asettuu automaattisesti pään mukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.2

5:stä

18

Arviot

06/03/2020

Nederland

Nederland

Philipsin työntekijä

Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.

[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.

Edut

Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones

Käyttöpäivä 2018-03-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones

Käyttöpäivä 2018-03-06

22/05/2017

Nederland

Nederland

Bijzonder mooi geluid

Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones

28/02/2017

Nederland

Nederland

perfecte prijs/prestatie

Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones

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