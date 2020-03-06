2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHD8700/10
Langatonta musiikkia
Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi. Digitaalinen lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja itsestään säätyvä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Älykäs ja nopea pikalataustoiminto lataa akun täyteen erittäin nopeasti. Sisäinen virtapiiri määrittää akussa jäljellä olevan virran määrän ja sovittaa tulojännitteen pikalataukseen sopivaksi sekä pidentää akun käyttöikää.
2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.
Näiden Philips-kuulokkeiden sisäsanka asettuu automaattisesti pään mukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.
3.2
5:stä
18
Arviot
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Philipsin työntekijä
Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.
[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.
Edut
Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones
Käyttöpäivä 2018-03-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones
Käyttöpäivä 2018-03-06
42Dolfijn
22/05/2017
Nederland
Bijzonder mooi geluid
Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones
hendr99
28/02/2017
Nederland
perfecte prijs/prestatie
Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8700 Digital wireless headphones