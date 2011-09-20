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Tuotanto lopetettu

CineosLangattomat digitaaliset kuulokkeet

SHD9100/00

5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kristallinkirkas kuuluvuus

Philipsin digitaalisten langattomien hifi-kuulokkeiden kuuluvuus on entistä selkeämpi. Taustaäänet on vaimennettu lähes täysin, joten kuulet äänen erittäin tarkasti. Lataaminen tapahtuu telakointiasemassa, jossa on akun tilan merkkivalo.

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Langaton digitaalinen hifi

Kristallinkirkas kuuluvuus

Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.

Digitaalinen ääni ja siirto antavat huippulaadun

Äänisignaali siirtyy digitaalisena lähettimestä kuulokkeisiin asti, millä varmistetaan huippulaatu ja erinomainen häiriönsieto.

Hengittävä kuulokesanka lisää käyttömukavuutta

Runsaasti pehmustettu, automaattisesti säätyvä kuulokesanka, johon on integroitu hengittävää verkkoa, varmistaa viileyden ja käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.

Tekniset tiedot

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Arviot

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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

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