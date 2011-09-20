2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kristallinkirkas kuuluvuus
Philipsin digitaalisten langattomien hifi-kuulokkeiden kuuluvuus on entistä selkeämpi. Taustaäänet on vaimennettu lähes täysin, joten kuulet äänen erittäin tarkasti. Lataaminen tapahtuu telakointiasemassa, jossa on akun tilan merkkivalo.
Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.
Äänisignaali siirtyy digitaalisena lähettimestä kuulokkeisiin asti, millä varmistetaan huippulaatu ja erinomainen häiriönsieto.
Runsaasti pehmustettu, automaattisesti säätyvä kuulokesanka, johon on integroitu hengittävää verkkoa, varmistaa viileyden ja käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone