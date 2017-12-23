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Tuotanto lopetettu

Perfect replacementYleiskaukosäädin

SRP2018/10

1.4

| (13) Arviot

8-in-1-yleiskaukosäädin

Korvaa jopa 8 kaukosäädintä. Soveltuu muun muassa TV:n, satelliittivastaanottimen, Soundbarin, pelikonsolin, media-, Blue-ray- ja DVD-soittimen sekä Aux-laitteen ohjaamiseen. Helppo käyttöönotto koodikirjaston avulla tai kopioi olemassa oleva kaukosäädin käyttämällä oppimistoimintoa.

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Oppimistoiminnolla

8-in-1-yleiskaukosäädin

  • 8-in-1

  • Älypainike

  • Oppimistoiminto

Kaikki kaukosäätimen painikkeet on helppo mukauttaa.

Oppimistoiminnolla kopioit minkä tahansa näppäimen olemassa olevasta kaukosäätimestä. Helppo mukauttaa mikä tahansa kaukosäätimen painike kätevään käyttöön.

Yhteensopiva jopa 2 000 suositun merkin kanssa

TV:n sovellusvalikon avaus yhden kosketuksen älypainikkeen avulla

Käytä Smart TV:n sovelluskirjastoa älypainikkeen avulla. Helppo valita ja määrittää koodin avulla koodikirjastosta.

Tekniset tiedot

Oppaat

Pikaopas

  • PDF tiedosto, 5.8 MB
  • 21 July 2026

Tärkeitä tietoja -opas

  • PDF tiedosto, 1.9 MB
  • 21 July 2026

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