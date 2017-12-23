2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SRP2018/10
8-in-1-yleiskaukosäädin
Korvaa jopa 8 kaukosäädintä. Soveltuu muun muassa TV:n, satelliittivastaanottimen, Soundbarin, pelikonsolin, media-, Blue-ray- ja DVD-soittimen sekä Aux-laitteen ohjaamiseen. Helppo käyttöönotto koodikirjaston avulla tai kopioi olemassa oleva kaukosäädin käyttämällä oppimistoimintoa.
8-in-1
Älypainike
Oppimistoiminto
Oppimistoiminnolla kopioit minkä tahansa näppäimen olemassa olevasta kaukosäätimestä. Helppo mukauttaa mikä tahansa kaukosäätimen painike kätevään käyttöön.
Käytä Smart TV:n sovelluskirjastoa älypainikkeen avulla. Helppo valita ja määrittää koodin avulla koodikirjastosta.