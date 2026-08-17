2 vuoden takuu
Tuki
X9003/30
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Mitkä Philips-parranajokoneet ovat yhteensopivia QuickClean-kapselien kanssa?
Milloin Philips-puhdistusaseman kotelo on vaihdettava?
Mitä Philips i9000 Series -parranajokoneen symbolit tarkoittavat?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Philips-parranajokoneen ajopäiden irrottaminen
Märkäajo, kuiva-ajo, vaahto/geeli vai suihkukäyttö: mikä Philipsin parranajorutiini minun kannattaisi valita?
Mikä tekee Philips-parranajokoneista kestäviä ja luotettavia?
Onko puhelimeni yhteensopiva Philips GroomTribe -sovelluksen kanssa?
Miten Philips-parranajokone puhdistetaan?
Miten löydän parranajokoneen mallin ja yhteensopivat varaosat?
Miten Philipsin sähköparranajokoneet vertautuvat partahöyliin, partatrimmereihin ja muihin parranajovälineisiin?
Ovatko Philips-parranajokoneet vesitiiviitä, pesunkestäviä tai suihkukäyttöön sopivia?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-parranajokoneella?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Philipsin pyöriväteräiset ja verkkoteräiset parranajokoneet: kumpi sopii minulle paremmin?
Kuinka kauan Philipsin sähköparranajokoneet yleensä kestävät?
Mikä Philips-parranajokone takaa parhaan ajotuloksen?
Miten Philips GroomTribe -sovellus auttaa parantamaan ajotuloksia?
Saanko tarkan ajotuloksen ilman ihoärsytystä Philips-parranajokoneella?
Miten Philips-parranajokoneet suoriutuvat paksusta tai karkeasta parrasta?
Ovatko Philipsin sähköparranajokoneet riittävän hellävaraisia päivittäiseen käyttöön herkällä iholla?
Kuinka tarkkoja Philips-parranajokoneet ovat leukalinjan ja pulisonkien alueella tai nenän alla?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?
Philips-parranajokonetta ei voi yhdistää GroomTribe-sovellukseen
Philips-parranajokoneen käytön jälkeen ilmenee iho-ongelmia
Philips-parranajokoneesta lähtee kova ääni
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
En saa hyviä tuloksia Philips-parranajokoneella
Philips-parranajokone ei toimi
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
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