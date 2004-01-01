Hakuehdot

    Onko puhelimeni yhteensopiva Philips GroomTribe -sovelluksen kanssa?

    Julkaistu 5. maaliskuuta 2025
    Voit ladata Philips GroomTribe -sovelluksen puhelimeesi ja käyttää sitä Bluetooth-yhteydellä varustetun Philips-parranajokoneen kanssa. Sovellus on yhteensopiva iPhone 6S:n ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 11.3. Sitä voi käyttää myös Android-puhelimissa, joissa on vähintään 4,5 tuuman näyttö ja joiden käyttöjärjestelmäversio on vähintään 6.0 ja Bluetooth-versio vähintään 4.1.

    Mistä tiedän, onko parranajokoneessani Bluetooth-yhteys?

    Jos parranajokoneessa on Bluetooth-yhteys, siitä kerrotaan laitteen pakkauksessa ja mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

    Mitä jos Philips-tuotteessani ei ole Bluetooth-yhteyttä?

    GroomTribe-sovellus sisältää myös tukisisältöä ja muita tietoja Philips-siistimistuotteista. Saat lisätietoja lataamalla sovelluksen Applen App Storesta tai Google Play -kaupasta.

