Voit ladata Philips GroomTribe -sovelluksen puhelimeesi ja käyttää sitä Bluetooth-yhteydellä varustetun Philips-parranajokoneen kanssa. Sovellus on yhteensopiva iPhone 6S:n ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 11.3. Sitä voi käyttää myös Android-puhelimissa, joissa on vähintään 4,5 tuuman näyttö ja joiden käyttöjärjestelmäversio on vähintään 6.0 ja Bluetooth-versio vähintään 4.1.