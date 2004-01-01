Irrota, puhdista ja desinfioi ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina käytön jälkeen kaikki pumpun osat, jotka ovat kosketuksissa rintaan ja rintamaitoon.

Ole varovainen, kun irrotat venttiilin ja puhdistat sen. Jos se vahingoittuu, rintapumppu ei välttämättä toimi kunnolla. Puhdista venttiili hieromalla sitä varovasti sormien välissä lämpimässä vedessä, jossa on hiukan astianpesuainetta. Älä työnnä venttiiliin esineitä, sillä ne voivat aiheuttaa vaurioita.

Voit myös tarkistaa, miten pumppu on koottu. Varmista, että kaikki osat on liitetty kunnolla ja tiiviisti. Löysät tai väärin asennetut osat vähentävät imutehoa. Imutehoa voi parantaa kokoamalla rintapumpun heti desinfioinnin jälkeen, kun se on vielä hiukan kostea.

Jos omistat useita Philips Avent -rintapumpputuotteita, varmista, ettet yhdistele niiden osia keskenään. Älä myöskään käytä muunmerkkisten tuotteiden osia.

Jos haluat lisätietoja pumpun kokoamisesta oikein, siirry tuotekohtaiselle sivulle osoitteessa philips.com/support ja hae sanalla kokoaminen tai katso online-käyttöoppaasta.