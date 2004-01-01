    Philipsin asiakastuki

    Sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun imuteho on liian pieni

    Julkaistu 25. marraskuuta 2025

    Alla on vinkkejä sähkökäyttöisten Philips Avent -rintapumppujen yleisimpiin imutehon ongelmiin.

    Tarkista, että venttiileissä (niiden on oltava täysin kiinni) ja kalvoissa ei ole vaurioita, kuten halkeamia, reikiä tai repeämiä. Varmista, että osat ovat puhtaita ja sopivat tiukasti kiinni. Jos venttiilit tai kalvot ovat vaurioituneita, vaihda ne.

    Tarkista myös rintatyynyt ja -suojat vaurioiden varalta.

    Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.

    Irrota, puhdista ja desinfioi ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina käytön jälkeen kaikki pumpun osat, jotka ovat kosketuksissa rintaan ja rintamaitoon.

    Ole varovainen, kun irrotat venttiilin ja puhdistat sen. Jos se vahingoittuu, rintapumppu ei välttämättä toimi kunnolla. Puhdista venttiili hieromalla sitä varovasti sormien välissä lämpimässä vedessä, jossa on hiukan astianpesuainetta. Älä työnnä venttiiliin esineitä, sillä ne voivat aiheuttaa vaurioita.

    Voit myös tarkistaa, miten pumppu on koottu. Varmista, että kaikki osat on liitetty kunnolla ja tiiviisti. Löysät tai väärin asennetut osat vähentävät imutehoa. Imutehoa voi parantaa kokoamalla rintapumpun heti desinfioinnin jälkeen, kun se on vielä hiukan kostea.

    Jos omistat useita Philips Avent -rintapumpputuotteita, varmista, ettet yhdistele niiden osia keskenään. Älä myöskään käytä muunmerkkisten tuotteiden osia.

    Jos haluat lisätietoja pumpun kokoamisesta oikein, siirry tuotekohtaiselle sivulle osoitteessa philips.com/support ja hae sanalla kokoaminen tai katso online-käyttöoppaasta.

    Imuteho on ehkä liian pieni. Kokeile säätää sitä moottoriyksikön painikkeilla. 

    Käytä tehoa, joka ei aiheuta kipua tai epämukavuutta, jotta maidon pumppaaminen sujuu mukavasti ja tehokkaasti.

    Kokeile lämmittää rintaa ennen pumppaamista lämpimällä pyyhkeellä ja stimuloida nännipihaa hieromalla, jotta maito virtaa paremmin.

    Muista lisäksi käyttää pumppauksen aluksi pumpun stimulointitilaa.

    Nännien oikeanlainen stimulointi ennen pumppaamista parantaa pumpun istuvuutta ja edistää maidontuotantoa.

    Jos haluat lisätietoja siitä, miten oikeanlainen stimulointi edistää maidontuotantoa, etsi tästä sivustosta artikkeli Can I pump more milk using a higher suction level? tai keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

    Jos tarvitset vaihto-osia ja lisävarusteita tai tarvitset ohjeita pumpun käyttämiseen, siirry osoitteeseen philips.com/support, ota yhteys maakohtaiseen Philips-asiakaspalveluun tai keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

    Tarkista, istuvatko rintasuojat kunnolla. Jos maitoa ei heru pumpatessa, se saattaa johtua huonosta istuvuudesta tai siitä, että pumppu on asetettu väärin rinnalle.

    Tässä sivustossa oleva artikkeli How do I choose the correct breast shield/nipple insert size? sisältää lisätietoja istuvuudesta ja koosta.

    Autamme sinua mielellämme

