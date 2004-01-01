Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Julkaistu 23. helmikuuta 2023
Philips-trimmerit, -kotiparturit ja -partatrimmerit voivat sisältää paljon erilaisia lisäosia. Lue täältä lisää lisäosien vaihtamisesta ja käyttämisestä.
Teräyksikkö on Philips-trimmerin tärkein osa. Sen reunat ovat lyhyet ja terävät, ja sillä voit trimmata nopeasti ja siististi.
Jos haluat irrottaa teräyksikön trimmerin rungosta, tarkista, onko trimmerin rungossa vapautuspainiketta. Jos on, irrota yksikkö painamalla painiketta.
Jos trimmerissä ei ole vapautuspainiketta, irrota teräyksikkö viemällä sormi teräyksikön hammastuksen alle ja vetämällä yksikköä ylöspäin niin, että se irtoaa. Kiinnitä teräyksikkö takaisin kohdistamalla se oikein ja asettamalla sen alaosa trimmerin runkoon. Työnnä sitten hammastusosaa hitaasti eteenpäin, kunnes kuulet napsahduksen. Älä yritä kiinnittää lisäosaa väkisin, sillä se voi vahingoittaa laitetta.
Jos kiinnittäminen ei onnistu, tarkista, onko rungon sisällä jotakin ylimääräistä. Puhdista tarvittaessa pienellä harjalla tai vanupuikolla.
Joissakin teräyksiköissä on pitkät sivupidikkeet. Irrota tällaiset yksiköt tarttumalla niihin sivuilta ja vetämällä ne irti laitteesta. Kiinnitä ne takaisin työntämällä ne takaisin aukkoon, kunnes kuulet napsahduksen.
Irrota kampa teräyksiköstä työntämällä ensin varovasti kamman takaosaa irti laitteesta ja liu'uttamalla sitten kampa irti teräyksiköstä. Älä paina tai vedä hammastusta. Kiinnitä haluamasi kampa teräyksikköön kohdistamalla ja liu'uttamalla kamman etuosan hammastus teräyksikön hammastukseen. Paina sitten suojuksen takaosaa tai keskikohtaa sormillasi tai kämmenelläsi.
Katso seuraavasta videosta, miten voit käyttää uusinta Philips Prestige -partatrimmeriä, jossa on ainutlaatuinen kiinteä tai kiinninapsautettava kampa. Muista, että parranajokoneen ominaisuudet vaihtelevat mallin mukaan.
Play Pause
Liu'uta kamman etuosan hammastus teräyksikön hammastukseen kiinninapsautettavan kamman tavoin. Paina kamman pohjassa olevaa ulkonemaa alas, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kun kampa on kiinnitetty, voit määrittää haluamasi trimmauspituuden. Valitsimen numero osoittaa karvojen trimmauksen jälkeisen pituuden millimetreinä.
Irrota kampa teräyksiköstä työntämällä kamman pohjaa varovasti irti laitteesta ja liu'uttamalla se sitten irti teräyksiköstä.
Ohjauskammat voi kiinnittää Philips-trimmerin teräyksikön päälle. Niitä voi käyttää hiusten leikkaamisessa ja parran trimmauksessa haluttuun pituuteen.
Tämäntyyppiset kammat on helppo irrottaa. Ne vain vedetään irti trimmerin rungosta. Kiinnitä kampa liu'uttamalla se varovasti alas teräyksikön päälle niin, että pidikkeet kiinnittyvät niille tarkoitettuihin sivulla oleviin aukkoihin.
Lasten Philips-kotipartureiden ohjauskampa vaihdetaan eri tavalla. Kampaa on painettava toiselta sivulta taaksepäin, kunnes se irtoaa kokonaan.
Kun kiinnität tällaista kampaa, varmista, että haluttua leikkauspituutta vastaava puoli osoittaa ylöspäin. Aloita asettamalla kamman toinen puoli kotiparturin runkoon. Paina sitten myös toinen puoli sisään niin, että kuulet napsahduksen.
Joissakin Philips-trimmereissä on teräverkko, joka tekee ihokarvojen ajosta entistä miellyttävämpää. Ennen kuin käytät Philips-tuotetta teräosalla, tarkista silmämääräisesti että teräosa on kunnolla kiinni.
Irrota teräosa vetämällä se irti ajopäästä. Tartu teräverkkoon aina sen reunoista, sillä keskiosa voi olla hyvin terävä. Kiinnitä teräverkko takaisin ajopäähän napsauttamalla se paikoilleen.
Voit vähentää teräverkon kulumista säilyttämällä tuotetta turvallisessa paikassa ja suojaamalla teräverkkoa ulkoiselta paineelta ja iskuilta suojuksella tai ohjauskammalla. Jos teräverkko vahingoittuu, vaihda se välittömästi verkkokauppamme tai paikallisen kuluttajapalvelun kautta.
Philips-vartalotrimmereiden kampa on suunniteltu erityisesti vartaloa varten. Poista kampa vetämällä sen takaosa ensin varovasti irti laitteesta ja irrota sitten kampa ajopäästä tai työnnä kampaa ylöspäin.
Kiinnitä kampa teräverkkoon napsauttamalla se paikoilleen.
Muista, että lisäosat voivat vaihdella käyttämäsi trimmerin tai kotiparturin mallin mukaan. Katso aina tarkemmat ohjeet käyttöoppaasta. Voit myös kysyä neuvoa asiakaspalvelustamme.
Philips MultiGroom -laitteiden mukana toimitetaan pyörivä nenäkarvatrimmerilisäosa, jonka voi irrottaa ja kiinnittää helposti.
Irrota nenäkarvatrimmerilisäosa asettamalla sormesi lisäosan taakse ja työntämällä sitä ylöspäin. Poistologolla varustetut trimmerit tai lisäosat osoittavat, mistä kohti painamalla lisäosa irrotetaan.
Kiinnitä nenäkarvatrimmerilisäosa asettamalla lisäosan kieleke edessä olevaan ohjausuraan ja työntämällä lisäosan takaosaa laitteeseen, kunnes kuulet napsahduksen.
Philipsin nenäkarvatrimmereissä on nenäkarvatrimmeri, ja tiettyjen mallien mukana tulee myös helposti irrotettava ja kiinnitettävä tarkkuustrimmeri.
Irrota nenäkarvatrimmeri tai tarkkuustrimmeri tarttumalla tiukasti laitteen runkoon, pitämällä kiinni lisäosasta ja kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes rungon ja pään kolmiomerkinnät (^) ovat kohdakkain. Vedä sitten lisäosa irti.
Kiinnitä nenäkarvatrimmeri tai trimmausosa asettamalla se runkoon siten, että molemmat kolmiomerkinnät (^) ovat kohdakkain. Käännä sitten myötäpäivään, kunnes rungossa ja lisäosassa olevat kolmiomerkinnät (^) ja viivat (|) ovat kohdakkain ja lisäosa on kiinnitetty.
Mallista riippuen Philipsin nenäkarvatrimmerin mukana voi tulla myös kulmakarva- ja tarkkuuskampoja. Kampojen pituudet ja käyttötarkoitukset:
Kulmakarvakammat Kulmakarvakampa S = jättää karvan pituudeksi 3 mm Kulmakarvakampa L = jättää karvan pituudeksi 5 mm
Liu'uta kulmakarvakampa nenäkarvatrimmerin ajopäähän (kuva 1). Varmista, että kampa liukuu ajopään molemmilla puolilla oleviin uriin.
Tarkkuuskammat Tarkkuuskampa M = jättää karvan pituudeksi 3 mm Tarkkuuskampa L = jättää karvan pituudeksi 5 mm
Liu'uta tarkkuuskampa tarkkuustrimmerin ajopään etupuolelle ja paina takaosaa alaspäin, kunnes kuulet napsahduksen (kuva 2).
Yhteydenotto Philipsiin
Autamme sinua mielellämme
Yhteydenotto Philipsiin
Autamme sinua mielellämme
Etsitkö jotain muuta?
Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin