Philips Airfryerilla valmistettu ruoka ei ole rapeaa tai tulos poikkeaa odotetusta

Jos valmistat ranskanperunoita tai muita päällekkäin tulevia ruokia, suosittelemme käyttämään suurempaa koria (oikea puoli). Korin pinta-ala on suurempi, joten ainekset voi levittää tasaisemmin. Tämä tasapainottaa lämmön ja ilmavirran jakautumista ainesten välillä ja parantaa siten paistotulosta.

Ratkesiko ongelma? Jos ei, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita.

