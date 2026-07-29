Philips Airfryerilla valmistettu ruoka ei ole rapeaa tai tulos poikkeaa odotetusta
Jos Philips Airfryerilla valmistetut ruoat tai naposteltavat eivät mielestäsi ole rapeita, voit ratkaista ongelman seuraavasti.
Älä valmista runsaasti naposteltavaa tai liian paljon ruokaa kerralla. Pienemmät annokset kypsyvät tasaisemmin.
Voit varmistaa sen asettamalla Philips Airfryerin korin pohjalle vain yhden kerroksen naposteltavaa.
Käytä tuoreita, hieman jauhoisia perunoita, jotka sopivat ranskanperunoiden valmistukseen. Jos perunoita on säilytettävä, älä säilytä niitä kylmässä ympäristössä (esimerkiksi jääkaapissa).
Jos valmistat Airfryerilla ranskanperunoita, toimi seuraavasti:
Kuori perunat ja leikkaa ne tangoiksi.
Liota perunasuikaleita vedessä ainakin 30 minuuttia ja kuivaa ne talouspaperilla.
Kaada kulhoon puoli ruokalusikallista oliiviöljyä, lisää perunasuikaleet ja sekoita, kunnes perunat ovat öljyn peitossa.
Nosta suikaleet kulhosta sormilla tai pihdeillä, jotta ylimääräinen öljy valuu kulhoon. Aseta perunasuikaleet koriin.
Kypsennä perunasuikaleita 180 °C:ssa. Ravista koria valmistuksen puolivälissä. Saat tasaisemman tuloksen ravistamalla ruokaa 2–3 kertaa valmistuksen aikana.
Katso myös seuraava video:
Saat optimaalisen tuloksen käyttämällä Philips Airfryerissa uunivalmiita tuotteita. Uunivalmiista naposteltavista tulee Airfryerissa kullanruskeita ja rapeita.
Valitse oikea lämpötila: Useimmat naposteltavat valmistetaan 200 ˚C:ssa lukuun ottamatta leivonnaistyyppisiä naposteltavia. Leivonnaistyyppiset naposteltavat valmistetaan 180 ˚C:ssa.
Useimpien naposteltavien kypsyminen edellyttää uunikypsennystä vastaavaa aikaa. Friteerauskeittimen valmistusaika on lyhyempi eikä tulos kypsy kunnolla. Katso aineskohtaiset valmistusaikasuositukset Airfryerin käyttöoppaan ruokataulukosta tai HomeID-sovelluksesta. Lisää muutama minuutti, jos ruoka ei ole tarpeeksi rapeaa (mutta varo, ettei ruoka pala). Huomautus: · Jos ainekset koskettavat toisiaan, ravista Philips Airfryerin paistokoria valmistuksen puolivälissä. · Jos valmistat suuria määriä ruokaa, saat tasaisemman tuloksen ravistamalla koria 2–3 kertaa. · Varmista, että ruoka sekoittuu kunnolla ravistelun aikana, jotta tulos on tasainen. Alempien kerrosten pitäisi liikkua ravistelun aikana päälle ja päinvastoin. Katso myös seuraava video:
Kun valmistat itse perunaruokia, leivitettyjä naposteltavia tai liharuokia, lisää niihin hiukan öljyä, jotta lopputulos on rapea. Käytä mahdollisuuksien mukaan myös vähärasvaisia naposteltavia. Jos naposteltavien rasvaprosentti on suuri, lopputuloksesta ei välttämättä saa rapeaa.
Lisätietoja öljyn oikeasta käytöstä Airfryerissa on seuraavissa vinkeissä:
Kuivaa ruoan pinta kunnolla ennen öljyn lisäämistä.
Älä käytä liikaa öljyä, sillä se vähentää ruoan rapeutta ja tekee siitä lihottavampaa.
Lihan tai siipikarjan pintaan voi sivellä kevyesti öljyä tai lihan voi marinoida, jotta siitä tulee rapeaa.
Jos valmistat ranskanperunoita tai muita päällekkäin tulevia ruokia, suosittelemme käyttämään suurempaa koria (oikea puoli). Korin pinta-ala on suurempi, joten ainekset voi levittää tasaisemmin. Tämä tasapainottaa lämmön ja ilmavirran jakautumista ainesten välillä ja parantaa siten paistotulosta. Ratkesiko ongelma? Jos ei, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›