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Philipsin asiakastuki

Philips Airfryerilla valmistettu ruoka ei ole rapeaa tai tulos poikkeaa odotetusta

Jos Philips Airfryerilla valmistetut ruoat tai naposteltavat eivät mielestäsi ole rapeita, voit ratkaista ongelman seuraavasti.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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