Philips-espressokeittimessä näkyy virhekoodi

Jos Philips-espressokeittimessä näkyy virhekoodeja, kuten 01, 03, 04, 05, 11, 14 tai 19, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alta.
Jos ilmenee muita kuin edellä mainittuja virheitä (kuten virhe 02, 10, 15, 22), keitin on korjattava. Ota meihin yhteyttä.
Jos näet virheen 01, espressokeittimen kahvimylly ei toimi oikein, koska kahvijauhesuppilossa on tukos. Korjaa ongelma poistamalla tukos kahvijauhesuppilosta (käyttämällä kahvilusikkaa tai pölynimuria seuraavasti):
1. Katkaise keittimestä virta ja odota, kunnes se on täysin hiljainen (laitteesta ei kuulu ääntä). Tämä voi kestää noin 15–20 sekuntia 2. Avaa huoltoluukku ja irrota suodatinyksikkö 3. Avaa valmiiksi jauhetun kahvin säiliön kansi ja aseta lusikan varsi suppiloon. Jos laitteessa ei ole valmiiksi jauhetun kahvin säiliötä, työnnä lusikan varsi kahvijauhesuppiloon alakautta 4. Liikuta vartta ylös- ja alaspäin, kunnes tukoksen aiheuttanut kahvi irtoaa. Tämä saattaa edellyttää hieman voimaa. 5. Imuroi pudonnut kahvijauhe 6. Aseta sitten imurin suulake kahvijauhesuppilon poistoaukon päälle ja peitä valmiiksi jauhetun kahvin säiliö kädellä. Voit tehdä myös päinvastoin eli asettaa imurin suulakkeen kahvijauhesuppilon yläosaan ja peittää kädellä alaosan. 7 Aseta suodatinyksikkö takaisin paikalleen. Käynnistä laite ja valmista espressoa. 8. Tarkista espresson valmistuksen jälkeen, että suppilossa ei ole kahvijauhetta. Jos suppilossa on edelleen tukos, toista tukoksen poistoprosessi. Älä kaada tai läikytä kahvipapusäiliöön vettä, jotta kahvijauhesuppilo ei tukkeudu.
Virhe 03 tarkoittaa, että suodatinyksikkö on likainen, eikä se toimi oikein. Ratkaise ongelma puhdistamalla suodatinyksikkö seuraavasti:
1. Katkaise keittimestä virta ja odota, kunnes se on täysin hiljainen (laitteesta ei kuulu ääntä). Tämä voi kestää noin 15–20 sekuntia 2. Avaa huoltoluukku ja irrota suodatinyksikkö 3. Huuhtele suodatinyksikkö huolellisesti haalealla vedellä. Anna sen sitten kuivua ennen sen asettamista takaisin paikalleen.
Jos Philips-espressokeittimen näytössä näkyy virhekoodi E04, suodatinyksikköä ei ole asetettu oikein. Ratkaise ongelma avaamalla keittimen huoltoluukku ja työntämällä suodatinyksikkö paikalleen. Kun suodatinyksikkö on hyvin paikallaan, kuuluu naksahdus.
Ratkaise ongelma ja vapauta koneeseen jäänyt ilma noudattamalla seuraavia vaiheita
: 1. Katkaise laitteesta virta 2. Tyhjennä vesisäiliö ja irrota AquaClean tai muu vedensuodatin 3. Täytä vesisäiliö vedellä ja aseta se takaisin paikalleen 4. Kytke keittimeen virta. Kun laite on kuumentunut, valitse kuuma vesi ja annostele 2 tai 3 kuppia kuumaa vettä.
Jos käytät AquaClean-vedensuodatinta, varmista seuraavien ohjeiden avulla, että suodatin on valmisteltu ja asennettu oikein käyttöä varten:
1. Ravista AquaClean-vedensuodatinta 5 sekunnin ajan 2. Pitele suodatinta ylösalaisin vedellä täytetyssä astiassa, kunnes siitä ei enää tule ilmakuplia 3. Aseta suodatin takaisin vesisäiliöön ja täytä vesisäiliö vedellä 4. Käynnistä keitin uudelleen ja katkaise ja kytke virta uudelleen 5. Valitse kuuma vesi ja annostele 2–3 kuppia kuumaa vettä.
Jos näet virhekoodin 14, Philips-espressokeitin on ylikuumentunut. Ratkaise ongelma sammuttamalla keitin ja odottamalla 30 minuuttia, jotta se jäähtyy.
Jos näet virhekoodin 11 tai 19, espressokeittimen on annettava sopeutua kuljetus-/ulkolämpötilasta huonelämpötilaan. Näin käy useimmiten talvella, kun on kylmä.
Ratkaise ongelma sammuttamalla laite 30 minuutiksi ja yritä sitten uudelleen.
Jos edellä mainittu ei ratkaise ongelmaa, laitteen takana olevaa pistoketta ei ehkä ole kiinnitetty kunnolla. Ratkaise ongelma varmistamalla, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
Jos havaitset muita kuin edellä mainittuja virhekoodeja, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:EP5447/90 , EP4349/70 , EP5444/50 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›