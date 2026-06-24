Philips-espressokeittimessä näkyy virhekoodi

Jos näet virheen 01, espressokeittimen kahvimylly ei toimi oikein, koska kahvijauhesuppilossa on tukos.

Korjaa ongelma poistamalla tukos kahvijauhesuppilosta (käyttämällä kahvilusikkaa tai pölynimuria seuraavasti):



1. Katkaise keittimestä virta ja odota, kunnes se on täysin hiljainen (laitteesta ei kuulu ääntä). Tämä voi kestää noin 15–20 sekuntia

2. Avaa huoltoluukku ja irrota suodatinyksikkö

3. Avaa valmiiksi jauhetun kahvin säiliön kansi ja aseta lusikan varsi suppiloon. Jos laitteessa ei ole valmiiksi jauhetun kahvin säiliötä, työnnä lusikan varsi kahvijauhesuppiloon alakautta

4. Liikuta vartta ylös- ja alaspäin, kunnes tukoksen aiheuttanut kahvi irtoaa. Tämä saattaa edellyttää hieman voimaa.

5. Imuroi pudonnut kahvijauhe

6. Aseta sitten imurin suulake kahvijauhesuppilon poistoaukon päälle ja peitä valmiiksi jauhetun kahvin säiliö kädellä. Voit tehdä myös päinvastoin eli asettaa imurin suulakkeen kahvijauhesuppilon yläosaan ja peittää kädellä alaosan.

7 Aseta suodatinyksikkö takaisin paikalleen. Käynnistä laite ja valmista espressoa.

8. Tarkista espresson valmistuksen jälkeen, että suppilossa ei ole kahvijauhetta. Jos suppilossa on edelleen tukos, toista tukoksen poistoprosessi.

Älä kaada tai läikytä kahvipapusäiliöön vettä, jotta kahvijauhesuppilo ei tukkeudu.