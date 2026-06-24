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Philipsin asiakastuki

Philips-espressokeittimessä näkyy virhekoodi

Jos Philips-espressokeittimessä näkyy virhekoodeja, kuten 01, 03, 04, 05, 11, 14 tai 19, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alta. 

Jos ilmenee muita kuin edellä mainittuja virheitä (kuten virhe 02, 10, 15, 22), keitin on korjattava. Ota meihin yhteyttä.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP5447/90 , EP4349/70 , EP5444/50 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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