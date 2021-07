Pölynimurin virta-asetukset vaihtelevat mallin mukaan. Alla on lueteltu suositellut päivittäisen käytön asetukset jokaiselle mallille:

SpeedPro: Philips SpeedPro -pölynimurissa on kaksi imutehoasetusta: 1 ja 2. Suositeltava asetus päivittäiseen käyttöön on asetus 1. Suurin asetus on 2 ja sen imuteho on suurempi. Asetus 2 on tarkoitettu erittäin likaisten kohtien puhdistamiseen. Akku kuluu erittäin nopeasti 2-asetuksella, joten tavanomaiseen käyttöön sopii parhaiten asetus 1.

SpeedPro Max: Philips SpeedPro Max -imurin suurin asetus on Turbo, ja sen imuteho on erittäin korkea. Siksi akku kuluu Turbo-asetuksella erittäin nopeasti. Tämä asetus on tarkoitettu vain erittäin likaisten kohtien puhdistukseen, ei tavalliseen päivittäiseen käyttöön. Tavanomaista pölymäärää varten Philips SpeedPro Max -pölynimuria kannattaa käyttää asetuksella 1 tai 2.