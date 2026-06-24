Philipsin johdoton pölynimuri ei liu'u hyvin matoilla
Jos Philipsin johdoton pölynimuri ei liu'u helposti matoilla, lue seuraavat ongelmanratkaisuohjeet.
Suosittelemme käyttämään johdottoman pölynimurin matalinta asetusta etenkin, jos imuroit mattoja, joissa on paljon nukkaa. Suuremmat asetukset ovat erittäin tehokkaita ja voivat tuottaa liikaa imua matolla, mikä vaikeuttaa laitteen liukumista.
Philipsin johdottomalla pölynimurilla mattojen imuroiminen on vaikeampaa tietyissä kulmissa. Tämä voi johtua nukan suunnasta. Jos mattoa on vaikea imuroida yhteen suuntaan, vaihda suuntaa, kunnes löydät kulman, joka takaa parhaan luiston. Voit myös laskea suuttimen kulmaa, jolloin suutin liukuu helposti maton päällä. On suositeltavaa imuroida matto nukan suuntaisesti. Voit myös yrittää laskea tehoa ja pitokorkeutta.
Suuttimen takana olevan kahden suuren pyörän lisäksi suuttimen alaetuosassa on myös kaksi pienempää pyörää. Puhdistamalla suuttimen pyörät säännöllisesti voit varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn.
Alla olevat tiedot koskevat vain 8000- ja 7000-sarjojen johdottomia malleja. Ota digitaalisesta valikosta käyttöön lattiatyypin tunnistustoiminto, jotta voit tunnistaa lattiatyypin parhaiten.
Huomautus: vahvista valinta painamalla valikkopainiketta
Tarkempia ohjeita on alla olevassa videossa.
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Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›