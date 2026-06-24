Johdottoman Philips SpeedPro Max -imurini virhekoodi on

SE-virhekoodi (tai 5E tai 35, jos katsot sitä ylösalaisin) voi johtua useista eri syistä.



Tarkista ensin, onko johdotonta Philips SpeedPro Max -imuria ladattu, käytetty tai säilytetty liian korkeassa tai matalassa lämpötilassa.



Jos lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C:

irrota laite laturista ja vie se huoneeseen, jonka lämpötila on 5–40 °C (41–104 °F). Odota muutama minuutti, kunnes laitteen lämpötila on mukautunut huoneen lämpötilaan, ja yritä käyttää laitetta uudelleen. Jos virhekoodi ei poistu näkyvistä, ota meihin yhteyttä.

Jos edellä annettu ohje ei liity ongelmaan tai se ei ratkaise ongelmaa, laitteessa voi olla mekaaninen vika. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua.