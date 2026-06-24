Johdottoman Philips SpeedPro Max -imurini virhekoodi on
Katso alta, mitä johdottoman Philips SpeedPro Max -pölynimurin eri virhekoodit tarkoittavat.
Virhekoodi E4 (tai h3, jos katsot näyttöä ylösalaisin) tarkoittaa, että johdottoman Philips SpeedPro Max -pölynimurin pyörivä harja on tukossa.
Voit ratkaista ongelman sammuttamalla johdottoman imurin ja tarkistamalla, ettei pyörivässä harjassa ole esteitä, kuten hiuksia, nukkaa, likaa tai pölyä. Ratkaise ongelma sammuttamalla johdoton imuri, tarkistamalla pyörivä harja ja poistamalla mahdolliset esteet, kuten hiukset, nukka, lika tai pöly.
Voit tehdä sen seuraavasti:
Irrota harja painikkeesta.
Irrota hiukset tai langat harjasta käsin.
Vihje: Leikkaa sotkeutuneet hiukset tai langat irti saksilla (katso kuva A alla).
Napsauta se takaisin paikalleen.
Jos virhekoodi näkyy edelleen pyörivän harjan puhdistamisen jälkeen, ota meihin yhteyttä
E6-virhekoodi (tai 93, jos katsot sitä ylösalaisin) tarkoittaa, että johdottoman Philips SpeedPro Max -imurin verkkolaite ei välitä virtaa.
Ratkaise ongelma varmistamalla, että johdottoman imurin verkkolaite on kunnolla pistorasiassa ja että latauskiekko (magneetti) on kiinnitetty oikein. Jos laite ei toimi, ota meihin yhteyttä.
Virhekoodi E7 (tai ylösalaisin katsottaessa L3) ilmaisee, että käytössä on väärä verkkolaite. Käytä vain johdottoman pölynimurin pakkauksen mukana tullutta verkkolaitetta. Jos oikea verkkolaite ei toimi, ota meihin yhteyttä.
SE-virhekoodi (tai 5E tai 35, jos katsot sitä ylösalaisin) voi johtua useista eri syistä.
Tarkista ensin, onko johdotonta Philips SpeedPro Max -imuria ladattu, käytetty tai säilytetty liian korkeassa tai matalassa lämpötilassa.
Jos lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C:
irrota laite laturista ja vie se huoneeseen, jonka lämpötila on 5–40 °C (41–104 °F). Odota muutama minuutti, kunnes laitteen lämpötila on mukautunut huoneen lämpötilaan, ja yritä käyttää laitetta uudelleen. Jos virhekoodi ei poistu näkyvistä, ota meihin yhteyttä.
Jos edellä annettu ohje ei liity ongelmaan tai se ei ratkaise ongelmaa, laitteessa voi olla mekaaninen vika. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:FC6826/01R1 , FC6823/01R1 , XC8349/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›