Kun AquaClean-suodattimen kuvake alkaa välkkyä oranssina, suodatin on vaihdettava.

Niin kauan kun kuvake välkkyy, riittää, että vaihdat suodattimen; sinun ei tarvitse tehdä keittimelle ensin kalkinpoistoa.

Jos et vaihda AquaClean-vedensuodatinta, oranssi valo sammuu välkyttyään jonkin aikaa. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä keittimelle kalkinpoisto ennen uuden suodattimen asentamista, sillä keittimen on oltava puhdas kalkista ennen AquaClean-suodattimen ottamista käyttöön.