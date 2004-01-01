Philipsin asiakastuki

Ihoni on ärtynyt Philips-parranajokoneen käytön jälkeen

Jos olet uusi Philips-parranajokoneen käyttäjä tai olet vaihtanut ajopäät, ota huomioon, että ihon on totuttava (uusiin) ajopäihin. Tämä tarkoittaa, että iho saattaa tuntua hieman ärtyneeltä alussa. Tottuminen uuteen Philips-parranajokoneeseen kestää noin 2–3 viikkoa. Voit myös käyttää aloe vera -voidetta, hellävaraista kosteusvoidetta tai alkoholitonta partaemulsiota, joka vähentää ihoärsytystä parranajon jälkeen. Iholle kannattaa myös antaa aikaa tottua ja palautua ajokertojen välillä.



Seuraavien vinkkien avulla saat parhaan mahdollisen tuloksen Philips-parranajokoneella ja vältät epämukavuuden ja ihoärsytyksen.