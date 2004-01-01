Ihoni on ärtynyt Philips-parranajokoneen käytön jälkeen
Julkaistu 5. maaliskuuta 2025
Jos olet uusi Philips-parranajokoneen käyttäjä tai olet vaihtanut ajopäät, ota huomioon, että ihon on totuttava (uusiin) ajopäihin. Tämä tarkoittaa, että iho saattaa tuntua hieman ärtyneeltä alussa. Tottuminen uuteen Philips-parranajokoneeseen kestää noin 2–3 viikkoa. Voit myös käyttää aloe vera -voidetta, hellävaraista kosteusvoidetta tai alkoholitonta partaemulsiota, joka vähentää ihoärsytystä parranajon jälkeen. Iholle kannattaa myös antaa aikaa tottua ja palautua ajokertojen välillä.
Seuraavien vinkkien avulla saat parhaan mahdollisen tuloksen Philips-parranajokoneella ja vältät epämukavuuden ja ihoärsytyksen.
Varmista, että ihosi on puhdas, ennen kuin käytät Philips-parranajokonetta.
Varmista aina, että ajopääyksikkö on kunnolla kosketuksissa ihoon.
Paina ajopääyksikköä kevyesti ja liikuta sitä hitaasti iholla pyörivin liikkein.
Esitrimmaa pitkät tai vaikeasti ajettavat karvat.
Anna ihollesi aikaa tottua ja palautua ajokertojen välillä.
Kun puhdistat ajopäitä, teräyksikköä ja teräsäleikköä, pidä mielessä, että ne ovat kaikki yhteensopivia keskenään. Jos asetat terän vahingossa väärään teräsäleikköön, saattaa kestää useita viikkoja ennen kuin ajotulos palautuu ennalleen.
Etsitkö jotain muuta?
Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin