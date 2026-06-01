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Philips Avent Baby Monitor+ -sovellus lähettää virheellisiä ilmoituksia

Virheelliset ilmoitukset saattavat johtua siitä, että laitteen herkkyys on määritetty liian suureksi. Voit välttää virheelliset ilmoitukset vähentämällä herkkyyttä.  Katso ohjeet seuraavista osioista.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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