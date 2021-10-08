Tuotteesta ja Tuotteeseen asennetusta ohjelmistosta (sekä sen päivityksistä) (”Tuoteohjelmisto”) sekä Sovelluksesta (”Sovellusohjelmisto”) käytetään yhteisesti nimitystä ”Palvelut”. Jotta voit käyttää Philips Consumer Lifestyle B.V:n, High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Alankomaat (”Philips”) tarjoamia Palveluita, sinun täytyy a. ladata Sovellus b. hyväksyä Palveluiden jäljempänä määritellyt käyttöehdot (”Ehdot”) c. hyväksyä, että Sovellus toimii Philipsin virallisena yhteydenpitokanavana sinuun esimerkiksi Palveluja tai niiden Ehtoja koskevissa muutoksissa (”Virallinen viestintä”) d. hyväksyä, että Palvelut ovat riippuvaisia infrastruktuurista/järjestelmävaatimuksista sekä sinun tai Philipsin tilaamista kolmansien osapuolten (kuten internet-palveluntarjoajan, operaattorin tai muun) palveluista.e. aktivoida Palvelut yhdistämällä Tuote käyttöohjeiden mukaisesti.

Asiakaspalvelu: Jos sinulla on kysyttävää Tuotteesta, Palveluista tai näistä Ehdoista, ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun.

Nämä Käyttöehdot ovat oikeudellisesti sitova sopimus, ja käyttämällä Palveluita sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja. Palveluiden käyttöä hallitaan näillä Ehdoilla.



Jos olet näiden palvelujen käyttäjä Euroopan unionissa, ota huomioon, että liitteen I lisäehdot sisällytetään täten tähän sopimukseen ja muodostavat olennaisen osan tätä sopimusta. Kuvaus Ostamaasi Tuotetta hallitaan takuulla, joka tulee kyseisen Tuotteen mukana (”Takuu”). Takuu täydentää näitä Ehtoja, eikä heikennä sinulle kuluttajana asuinmaasi mukaisesti mahdollisesti kuuluvia lakisääteisiä oikeuksia. Käytön keskeytys/lopettaminen tai Ehtojen irtisanominen Nämä Ehdot pysyvät voimassa niin kauan kuin jatkat Palveluiden käyttöä tai kunnes lopetat käytön näiden Ehtojen mukaisesti. Philips voi milloin tahansa (a) rajoittaa tai lopettaa oikeutesi käyttää Palveluita tai (b) irtisanoa nämä Ehdot, jos Philipsillä on syytä uskoa, että olet käyttänyt Palveluita näiden Ehtojen vastaisesti. Irtisanomisen jälkeen sinulla ei ole enää oikeutta käyttää Palveluita. Philips pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Palvelut tai minkä tahansa niiden osan myös ilman erillistä ilmoitusta Hyväksyt, että Philips ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle edellä mainitun oikeuden käyttämisestä.



Tili ja aktivointi/peruutus (a) Voit luoda Tilin ja käyttää Palveluita vain hyväksymällä nämä Ehdot sekä noudattamalla niitä ja sovellettavia lakeja. Palveluiden käyttö on ehdottomasti kielletty alle 16-vuotiailta. Kiellon vastainen käyttö katsotaan Ehtojen rikkomiseksi.

(b) Suostut (i) toimittamaan Philipsin pyynnöstä kaikki tarkat yhteystiedot ja muut tiedot ja ilmoittamaan Philipsille välittömästi tietojen muuttumisesta; (ii) pitämään Tilin kirjautumistiedot salassa. Käyttöoikeus ja käyttö Philips myöntää sinulle oikeuden, joka ei ole siirtokelpoinen tai yksinomainen (ilman alikäyttöoikeuksien myöntämislupaa), käyttää Palveluita asentamalla Sovelluksen ja käyttämällä sitä mobiililaitteissa (niiden omistajasta riippumatta) näiden Ehtojen mukaisesti.

Ohjelmistopäivitykset Tarjoamme tarpeelliset päivitykset kohtuullisen ajanjakson ajan ja vähintään Tuotteen Takuun kattaman ajan. Voimme päivittää tai muuttaa mitä tahansa Palvelua etäyhteydellä ilman erillistä ilmoitusta. Jos toimintasi tai toimintasi puute johtaa siihen, että päivityksiä ei asenneta kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun ne on julkaistu, emme vastaa mistään tästä johtuvista Palveluiden vioista. Päivityksiä tai muutoksia koskevat nämä ehdot (tai niiden uudempi versio).

Automaattiset ohjelmistopäivitykset Philips voi päivittää tai muuttaa Tuoteohjelmistoa Palvelujen osalta etäyhteydellä ilman erillistä ilmoitusta. Päivityksiä tai muutoksia koskevat nämä ehdot (tai niiden uudempi versio). Philips voi myös päivittää Sovellusohjelmiston. Sinulle ilmoitetaan päivityksestä.

Tietyt rajoitukset Sitoudut (a) käyttämään Palveluita rikkomatta mitään lakeja, säädöksiä tai oikeuden määräyksiä ja ilman laittomia tai loukkaavia tarkoituksia; (b) käyttämään Palveluita vain Philipsin tarkoittamalla tavalla; (c) käyttämään Palveluita vahingoittamatta millään tavalla Philipsiä, sen palveluntarjoajia tai ketään muita henkilöitä; (d) olemaan julkaisematta uudelleen, jäljentämättä, levittämättä tai takaisinmallintamatta mitään osaa Palveluista ja (e) noudattamaan Philipsin esittämiä tai määräämiä muita kohtuullisia vaatimuksia tai rajoituksia.

Jailbreak laitteet Tätä sovellusta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteissa, joiden käyttöjärjestelmä ei enää vastaa oletettua vakiotoimintaa (”Jailbreak -laitteet”). Vakuutat täten, että et asenna tai käytä sovellusta Jailbreak -laitteessa. Sovelluksen asentaminen ja käyttäminen Jailbreak -laitteessa tulkitaan käyttöehtojen rikkomiseksi ja voi aiheuttaa tilin käytöstäpoiston ilman hyvitystä Philipsin harkinnan mukaan. Philips ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat sovelluksen käytöstä Jailbreak -laitteessa.

Avoin lähdekoodi Tuoteohjelmisto ja/tai Sovellusohjelmisto saattaa sisältää osia, joita koskee näiden Ehtojen sijaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus. Lisätietoa Sovellusohjelmistosta on Sovelluksen Tietoja-osiossa. Lisätietoja Tuoteohjelmistosta on tuotteen käyttöohjeissa. Lähdekoodi, jonka on oltava saatavana käytettyjen avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimusten mukaisesti, toimitetaan pyynnöstä. Jos haluat saada lähdekoodin tai mitä tahansa muuta tietoa, lähetä osoitteeseen [email protected] englanninkielinen pyyntö, joka sisältää tuotetunnisteen. Maksut ja maksulliset päivitykset

Philips tarjoaa Palvelut käyttöösi maksutta. Philips voi päättää tarjota lisäpalveluita (”Maksulliset päivitykset”) korvausta vastaan. Philips ilmoittaa sinulle, jos Palvelusta peritään jatkossa korvaus. Tällaisessa tilanteessa voit jatkaa soveltuvissa tapauksissa tarjottujen Palveluiden käyttöä maksutta, valita Maksullisen päivityksen vaadittua korvausta vastaan tai lopettaa Palveluiden käytön.

Käyttäjän sisältö Saatat pystyä luomaan tai lataamaan sisältöä Palveluihin (”Käyttäjän sisältö”), jolloin voit päättää, mitä haluat jakaa julkisesti. Haluamme sinun ja muiden nauttivan Palveluistamme, joten ethän käytä niitä tavalla, jota pidetään yleisesti sopimattomana (esim. säädyttömänä, lakien tai säädösten vastaisena, loukkaavana, syrjivänä tai muiden oikeuksia loukkaavana). Käyttäjän sisältö ei ole Philipsin tarjoamaa, eikä Philips tue siinä esitettyjä mielipiteitä, suosituksia tai neuvoja. Philips voi hyödyntää jakamaasi sisältöä myös omiin tarkoituksiinsa, kuten markkinointiin. Jos et halua tätä, mieti tarkkaan, millaista sisältöä jaat.

Kolmannet osapuolet ja niiden maksut On mahdollista, että Palvelujen käytön yhteydessä käytät myös kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja, lataat kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai ostat kolmannen osapuolen tuotteita. Näitä kolmannen osapuolen palveluita ja tuotteita voivat koskea myös näihin Ehtoihin kuulumattomat omat säännöt ja rajoitukset, joita sinun on noudatettava kyseisten tuotteiden ja palvelujen käytössä.Sitoudut olemaan vastuussa kaikista niiden kolmannen osapuolen, kuten Internet-palveluntarjoajan tai mobiilioperaattorin, maksuista, joiden palveluita tarvitset Palveluiden käyttämiseksi. Omistus- ja immateriaalioikeudet Philips omistaa kaiken Palveluissa esitettävän aineiston ja sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit, palvelumerkit ja ulkoasun oikeudet. Kyseisen aineiston tai sisällön jäljentäminen, muokkaaminen, jäljitteleminen teoksessa, näyttäminen, käyttäminen runkona, esittäminen, julkaiseminen, levittäminen, välittäminen, siirtäminen, lähettäminen ja kierrättäminen kolmannelle osapuolella on kiellettyä (mukaan lukien aineiston esittäminen tai levittäminen kolmannen osapuolen verkkosivustolla) ilman Philipsin etukäteen kirjallisesti myöntämää suostumusta käyttää Palveluja aiottuun tarkoitukseen. Philips pidättää kaikki oikeudet, joita ei muutoin nimenomaisesti ilmaista näissä Ehdoissa.

Jos lähetät Philipsille Palveluihin liittyvän kommentin, ehdotuksen tai muuta materiaalia (”Palaute”) (laitonta sisältöä lukuun ottamatta), luovutat täten Philipsille kaikki kyseiseen Palautteeseen liittyvät omistusoikeudet ja hyväksyt, että Philipsillä on oikeus käyttää kyseistä Palautetta haluamallaan tavalla rajoituksitta ja ilman salassapitoon, tekijänoikeuksiin tai korvauksiin liittyviä velvollisuuksia, tai myönnät Philipsille oikeuden käyttää kyseistä Palautetta rajoituksitta niiltä osin kuin edellä mainittu katsotaan pätemättömäksi. Takuun rajoitukset Tavoitteenamme on tarjota sinulla hyvä palvelukokemus. VOIMME KUITENKIN TARJOTA PALVELUT SELLAISINAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN, EIKÄ OIKEA-AIKAISUUTTA TAI PALVELUIDEN AVULLA SAATAVIA TULOKSIA VOIDA TAATA. Tämä johtuu muun muassa siitä, että Palveluiden saatavuus riippuu myös ulkoisista olosuhteista, kuten käyttäjän tietokoneesta, mobiililaitteesta, kodin sähkökytkennöistä, Wi-Fi-verkosta, internet-palveluntarjoajasta ja mobiilioperaattorista, joihin Philips ei voi vaikuttaa. Sen vuoksi Philips ei voi taata Palvelujen yhteydessä saatavuutta, toiminta-aikaa, tulosten tarkkuutta, tietojen tarkkuutta, tietojen tallennusta, saatavuutta kaikissa maissa, niistä aiheutuvien ilmoitusten luotettavuutta, määrättyjä säästöjä tai muuta rahallista hyötyä.

Korvausvastuun rajoitus Philips luottaa Palveluihinsa, mutta aina on mahdollista, että jokin ei toimi odotetulla tavalla. Olemme pahoillamme, mikäli Palvelut eivät toimi tai sisältöä on kadoksissa. Se on ymmärrettävästi valitettavaa ja epämukavaa. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa emme valitettavasti voi ottaa vastuuta Palveluiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. PHILIPS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA PALVELUJEN YHTEYDESSÄ MAKSETTAVIEN KORVAUSTEN YLITTÄMÄSTÄ MÄÄRÄSTÄ. Virallinen viestintä

Näitä Ehtoja voidaan ajoittain päivittää. Käytämme tällöin Virallista viestintää. Jos Ehtojen tärkeisiin kohtiin tehdään merkittävä muutos (aineistomuutos), saatamme varoittaa muutoksesta huomiota herättävämmällä tavalla. Voimme esimerkiksi tilapäisesti korostaa Ehtojen uusia tai muutettuja kohtia, ilmoittaa asiasta tilapäisesti Sovelluksessa tai lisätä tilapäisesti sanan Päivitetty Ehtojen otsikkoon ja/tai Ehtoihin ohjaaviin hypertekstilinkkeihin. Joissain tapauksissa voimme myös lähettää sähköpostiviestin tai ilmoittaa muulla tavoin muutoksista tai käyttäjältä edellytettävistä toimista ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Katsomme, että hyväksyt muutokset, jos et reagoi mitenkään tai jatkat Palveluiden käyttöä tällaisen varoituksen tai ilmoituksen jälkeen tai hyväksyt etukäteen hyväksyttävät muutokset. Sovellettava laki Näitä käyttöehtoja tulkitaan ja sovelletaan Alankomaiden lainsäädännön sallimissa rajoissa ottamatta huomioon kyseisessä lainsäädännössä mainittuja lainvalintasäännöksiä. Kyseinen laki ei vaikuta käyttäjän asuinmaan kuluttajansuojalainsäädäntöön sisältyviin lakisääteisiin oikeuksiin. Osapuolet täten sopivat, että näihin Ehtoihin ei sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

Lopuksi: Ilmoitat ja takaat, että (i) et ole Yhdysvaltain kauppasaarron alaisessa maassa tai maassa, jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt "terrorismia tukevaksi" valtioksi ja (ii) että et kuulu mihinkään Yhdysvaltain hallituksen laatimaan kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luetteloon. Lisäksi myönnät sille mobiilisovelluskaupalle, josta olet ostanut Sovelluksen, peruuttamattoman oikeuden (jonka vastaanottaja hyväksyy) käyttää näitä ehtoja sinua vastaan kolmannen osapuolen edunsaajana. Suostut olemaan viemättä tai viemättä uudelleen Palveluita, Tuotetta, Tuoteohjelmistoa, Sovellusta ja /tai Sovellusohjelmistoa suoraan tai epäsuorasti maahan, jonne vienti edellyttää Yhdysvaltojen Export Administration Act -lain tai vastaavan Yhdysvaltojen asetuksen tai säädöksen nojalla vientilupaa tai muuta Yhdysvaltojen hallinnon myöntämää hyväksyntää, ellei asiaankuuluvaa lupaa tai hyväksyntää ole saatu etukäteen. LIITE I

PALVELUJEN KÄYTTÄJIIN EUROOPAN UNIONISSA SOVELLETTAVAT LISÄEHDOT

Siltä osin kuin asetusta (EU) 2023/2854 ("EU:n datasäädös") sovelletaan osapuoliin palveluiden osalta ja palvelut tai niiden osa katsotaan EU:n datasäädöksen mukaiseksi Yhdistetyksi tuotteeksi ja/tai Liittyväksi palveluksi, sovelletaan seuraavia ehtoja.



Määritelmät

Tässä lausekkeessa käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä (esim. Tietojen haltija, Käyttäjä, Yhdistetty tuote, Liittyvä palvelu, Tuotetiedot, Liittyvät palvelutiedot) on EU:n datasäädöksessä niille annettu merkitys.



Osapuolten roolit

Philips toimii asianomaisen Yhdistetyn tuotteen ja/tai siihen Liittyvän palvelun Tietojen haltijana.



Näissä ehdoissa, jos olet sovelluksen käyttäjä, olet EU:n datasäädöksen mukainen Käyttäjä, jolla on oikeus käyttää sekä Tuotetietoja että niihin Liittyviä palvelutietoja tarvittaessa.



Lisätietoja näihin palveluihin sovellettavista Tuotetiedoista ja/tai niihin Liittyvistä palvelutiedoista on Philipsin palveluiden yhteydessä toimittamassa dokumentaatiossa.



Pääsy tietoihin

Jos sinulla ei vielä ole suoraa pääsyä Tuotetietoihisi ja/tai niihin Liittyviin palvelutietoihin, voit pyytää pääsyä tiettyihin Tuotetietoihin tai niihin Liittyviin palvelutietoihin tämän sopimuksen mukaisesti. Tällainen pyyntö on toimitettava kirjallisena, ja siinä on oltava seuraavat tiedot: (i) pyynnön oikeusperuste ja perustelut ja (ii) riittävät tiedot, jotta Philips voi varmistaa Käyttäjän henkilöllisyyden suhteessa kyseiseen Yhdistettyyn tuotteeseen tai Liittyvään palveluun.



Tietojen luovutuksen ehdot ja rajoitukset

Jos laillisesti pätevä tiedonsaantipyyntö lähetetään, Philips voi harkintansa mukaan hylätä pyynnön tai keskeyttää meneillään olevan tietojen jakamisen (jos se on jo aloitettu) jossakin seuraavista tapauksista:



a. Henkilötietoihin liittyvät huolenaiheet: i) pyydetyt tiedot sisältävät henkilötietoja ja ii) Käyttäjä ei ole rekisteröity henkilö ja iii) Philips katsoo, että sovellettavan tietosuojalainsäädännön nojalla ei ole voimassa olevia oikeusperusteita henkilötietojen tuomiseksi saataville.



b. Liikesalaisuuksien suojaaminen: i) Philips katsoo, että pyydetyt tiedot ovat sovellettavan lain mukaan liikesalaisuuksia ja ii) niiden luovuttamisen voidaan kohtuudella odottaa aiheuttavan vakavaa taloudellista vahinkoa Philipsille tai kolmannen osapuolen liikesalaisuuden haltijalle; iii) osapuolet eivät vilpittömässä mielessä tehdyistä yrityksistä huolimatta pääse sopimukseen riittävistä teknisistä ja organisatorisista suojatoimenpiteistä.





Jos Philips suostuu luovuttamaan henkilötietoja tai liikesalaisuuksia sisältäviä Tuotetietoja tai niihin Liittyviä palvelutietoja, Käyttäjän pitää erillisessä sopimuksessa vahvistettujen ehtojen lisäksi i) toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia oikeudellisia, teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tällaisten tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja laillisen käsittelyn varmistamiseksi; ii) pidättäytyä luovuttamasta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille ilman Philipsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa; iii) olla täysin vastuussa luvattomasta käytöstä, paljastamisesta tai rikkomuksesta; iv) olla muokkaamatta, poistamatta käytöstä tai kiertämättä mitään Philipsin toteuttamia teknisiä suojatoimenpiteitä.

Jos Philips suostuu luovuttamaan Tuotetietoja tai niihin Liittyviä palvelutietoja, Käyttäjä saa käyttää näitä tietoja vain laillisiin tarkoituksiin ja tämän sopimuksen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu nimenomaisesti olemaan i) käyttämättä tietoja Philipsin tuotteiden tai palveluiden kanssa kilpailevien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tai kehittämisen tukemiseen tai jakamatta tietoja kolmannelle osapuolelle tässä tarkoituksessa; ii) käyttämättä tietoja saadakseen tietoa Philipsin taloudellisesta tilanteesta, resursseista ja tuotantomenetelmistä; iii) hyödyntämättä Philipsin infrastruktuurin haavoittuvuuksia tai aukkoja luvattoman pääsyn saamiseksi tietoihin; iv) jakamatta tietoja kolmansille osapuolille, joilla on merkittävä määräysvalta digitaalisille markkinoille tai alustoille; v) käyttämättä tietoja millään tavalla, joka rikkoo sovellettavia lakisääteisiä velvoitteita.



Tietojen käyttö

Käyttäjä valtuuttaa täten Philipsin ja sen tytäryhtiöt käyttämään helposti saatavilla olevia Tuotetietoja tai niihin Liittyviä palvelutietoja seuraaviin tarkoituksiin:



a. minkä tahansa sopimuksen solmiminen Käyttäjän kanssa tai tällaiseen sopimukseen liittyvä toiminta



b. tuen (esim. huolto, vianetsintä), takuun tai vastaavien palvelujen tarjoaminen tai palveluihin liittyvien Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vaatimusten (esim. toimintahäiriöt) arviointi



c. tuotteen, palvelun ja/tai niihin sisältyvän immateriaaliomaisuuden toiminnan, turvallisuuden ja suojauksen seuranta ja ylläpitäminen sekä laadunvalvonnan varmistaminen



d. sovellettavien lakien noudattaminen, mukaan lukien Philipsille tuotteen valmistajana lankeavat tuote- ja alakohtaisten määräysten ja standardien mukaiset velvoitteet



e. minkä tahansa Philipsin tarjoaman tuotteen tai palvelun toiminnan parantaminen



f. sellaisten uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, mukaan lukien tekoälyratkaisut, jotka on kehittänyt Philips, Philipsin puolesta toimivat kolmannet osapuolet tai yhteistyössä muiden osapuolten kanssa tai erillisyhtiöiden (kuten yhteisyritysten) kautta



g. tuotteen tai palvelun suorituskyvyn validointi ja teknisten tai markkinointiväitteiden perusteleminen



h. anonymisoitujen tai koottujen tietojen tuottaminen tai johdettujen tietojen luominen mitä tahansa laillista tarkoitusta varten (mukaan lukien tällaisten tietojen asettaminen kolmansien osapuolten saataville)



i. näiden tietojen jakaminen kolmansille osapuolille edellyttäen, että i) kolmas osapuoli käyttää tietoja vain tukeakseen Philipsiä yllä lueteltujen tarkoitusten toteuttamisessa tai näiden tarkoitusten toteuttamiseen yhdessä Philipsin kanssa, ja ii) Philips tekee sitovia sopimuksia, jotka edellyttävät kolmatta osapuolta käyttämään tietoja vain sovittuihin tarkoituksiin, suojaamaan tietoja asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla suojatoimilla ja olemaan jakamatta tietoja eteenpäin. Philips voi aina käyttää palveluntarjoajia, kuten pilvipalveluja, isännöintiä tai vastaavia palveluita, yllä lueteltujen sovittujen tarkoitusten saavuttamiseksi.

Philips sitoutuu soveltamaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä tietoihin, jotka ovat kohtuullisia olosuhteisiin nähden, ottaen huomioon tieteen ja teknologian taso sekä suojatoimenpiteisiin liittyvät kustannukset.