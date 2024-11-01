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      Signage Solutions Multi-Touch-näyttö

      65BDL3010T/00

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      Nyt pääset entistä lähemmäs yleisöäsi. Nopea, tarkka ja erittäin kestävä näyttö on luotettava ja tehokas.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multi-Touch-näyttö

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      Löydä vuorovaikutuksen uusi ulottuvuus

      monikäyttöisellä LED-kosketusnäytöllä

      • 65"
      • 1920 x 1080 (Full HD)
      Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta

      Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta

      Integroitu kosketusteknologia vie vuorovaikutuksen ennennäkemättömälle tasolle. Usean kosketuskohdan ansiosta näytön käyttö on nyt joustavampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. Multi-Touch-näytöissä on automaattinen, optimoitu kosketuksen tunnistus. Näytön USB-liitäntä on HID-yhteensopiva, joten sen asennus ja käyttö hoituu Plug & Play -periaatteella.

      CMND auttaa näyttöjen hallinnassa

      CMND auttaa näyttöjen hallinnassa

      CMND-sisällönhallintajärjestelmä antaa vallan sinun käsiisi. Päivitä ja hallitse sisältöä CMND & Create -työkalulla tai säädä asetuksia CMND & Control -työkalulla. CMND tekee kaiken tämän mahdolliseksi.

      Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

      Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

      Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoittimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.

      SmartPower säästää energiaa

      SmartPower säästää energiaa

      Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

      Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella

      Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella

      Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.

      Heijastukseton lasi vähentää optista vaihtelua

      Integroitu heijastuksettomasta lasista valmistettu kosketusnäyttö tekee kosketuksella hallinnasta todella mukavaa. Näytölle syntyy vain todella vähän heijastuksia, joten kuvat näkyvät selkeinä ja upean värisinä.

      AMVA-näyttö tarjoaa laajan katselukulman, erittäin terävän kontrastin ja eloisan kuvan

      Philips AMVA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista sovelluksista erinomaisesti ja sopii ihanteellisesti vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa pystysuunnassa.

      Full HD LED – kirkas kuva ja uskomaton kontrasti

      Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

      Varajärjestelmä sujuvoittaa tapaamisia

      Sujuvoita esityksiä ja videokokouksia varajärjestelmällä. Jos kokoushuone ei ole käytössä, voit toistaa sisältöä mistä lähteestä tahansa. Kun haluat kokouksen aikana näyttää tietokoneellasi olevan esityksen, sinun tarvitsee vain liittää tietokoneesi näyttöön. Näyttö vaihtaa toiston lähteen automaattisesti ja näyttää esityksesi ruudulla ilman lähteen manuaalista vaihtoa.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        163.9  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        65  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        1920 x 1080p
        Kuvapistetiheys
        0,74 x 0,74 mm
        Erinomainen tarkkuus
        1 920 x 1080, 60 Hz
        Kirkkaus
        350  cd/m²
        Näyttövärit
        1,07 miljardia
        Kontrastisuhde (tav.)
        3 000:1
        Dynaaminen kontrastisuhde
        500 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        8  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • 3D-kampasuodatin
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • Progressive Scan -toiminto
        • 3D MA -lomituksen poisto
        • Dynaaminen kontrastisäätö
        Pintakäsittely
        Heijastusta estävä pinnoitus
        Paneelitekniikka
        VA

      • Liitännät

        Äänilähtö
        • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
        • Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
        Videotulo
        • DisplayPort (1.2)
        • 2 HDMI-liitäntää
        • DVI-D
        • VGA (analoginen D-Sub)
        • USB
        • Komponentti (BNC)
        • Komposiitti (BNC)
        Äänitulo
        • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
        • 3,5 mm:n liitin
        Muut liitännät
        • USB
        • OPS
        Videolähtö
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (DVI-D:n kautta)
        Ulkoinen ohjaus
        • RJ45
        • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
        • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        Vaakasuunta (16/7)
        Näytönsäästötoiminnot
        Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Kaukosäätimen signaali
        Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        • RS232
        • VGA
        • DisplayPort
        • DVI
        Helppo asennus
        Smart Insert
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Muut käyttömukavuusominaisuudet
        Kantokahvat
        Ohjattavissa verkon kautta
        • RS232
        • Yksi johto (HDMI-CEC)
        • LAN (RJ45)

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 10 W RMS

      • Virta

        Verkkovirta
        100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
        Virrankulutus (käynnissä)
        176 W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        Smart Power

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformaatit
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz

      • Mitat

        Smart Insert -kiinnitys
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Laitteen leveys
        1492,40  mm
        Laitteen paino
        43,1  kg
        Laitteen korkeus
        867,40  mm
        Laitteen syvyys
        99,80  mm
        Laitteen leveys (tuumaa)
        58,76  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        34.15  tuumaa
        Seinäteline
        400 x 400 mm, M6
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        3,93  tuumaa
        Näytön reunan leveys
        29,2
        Laitteen paino (lb)
        95  lb

      • Käyttöolosuhteet

        Korkeus merenpinnasta
        0...3000
        Käyttölämpötila
        0...40  °C
        MTBF
        50 000  tuntia
        Suhteellinen kosteus
        20–80  %
        Varastointilämpötila
        –20...60  °C

      • Multimediasovellukset

        USB-toisto, video
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB-toisto, kuva
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB-toisto, ääni
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Virtajohto
        • RS232-johto
        • USB-johto
        • Kaukosäädin
        • Kaukosäätimen paristot
        • Pikaopas
        • Käyttöopas CD-levyllä
        Lisätarvikkeet
        • Pöytäjalusta
        • HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25)

      • Yleistä

        Näyttökielet
        • arabia
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • puola
        • espanja
        • turkki
        • venäjä
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • kiina (perint.)
        • japani
        Takuu
        3 vuoden takuu
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • EnergyStar 7.0
        • EPEAT
        • FCC-luokka B
        • GOST

      • Vuorovaikutteisuus

        Monikosketustekniikka
        Infrapunakosketusnäyttö
        Kosketuskohdat
        10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
        Plug and Play
        HID-yhteensopiva
        Suojalasi
        • 5 mm:n karkaistu turvalasi
        • Häikäisemätön
        • Heijastamaton

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Virtajohto
      • RS232-johto
      • USB-johto
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Pikaopas
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • Lisätarvikkeet: Pöytäjalusta
      • Lisätarvikkeet: HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25)
      Badge-D2C

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