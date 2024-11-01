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Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö
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Löydä vuorovaikutuksen uusi ulottuvuus
monikäyttöisellä LED-kosketusnäytöllä
65"
1920 x 1080 (Full HD)
Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta
Integroitu kosketusteknologia vie vuorovaikutuksen ennennäkemättömälle tasolle. Usean kosketuskohdan ansiosta näytön käyttö on nyt joustavampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. Multi-Touch-näytöissä on automaattinen, optimoitu kosketuksen tunnistus. Näytön USB-liitäntä on HID-yhteensopiva, joten sen asennus ja käyttö hoituu Plug & Play -periaatteella.
CMND auttaa näyttöjen hallinnassa
CMND-sisällönhallintajärjestelmä antaa vallan sinun käsiisi. Päivitä ja hallitse sisältöä CMND & Create -työkalulla tai säädä asetuksia CMND & Control -työkalulla. CMND tekee kaiken tämän mahdolliseksi.
Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta
Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoittimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.
SmartPower säästää energiaa
Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.
Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella
Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.
Heijastukseton lasi vähentää optista vaihtelua
Integroitu heijastuksettomasta lasista valmistettu kosketusnäyttö tekee kosketuksella hallinnasta todella mukavaa. Näytölle syntyy vain todella vähän heijastuksia, joten kuvat näkyvät selkeinä ja upean värisinä.
AMVA-näyttö tarjoaa laajan katselukulman, erittäin terävän kontrastin ja eloisan kuvan
Philips AMVA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista sovelluksista erinomaisesti ja sopii ihanteellisesti vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa pystysuunnassa.
Full HD LED – kirkas kuva ja uskomaton kontrasti
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
Varajärjestelmä sujuvoittaa tapaamisia
Sujuvoita esityksiä ja videokokouksia varajärjestelmällä. Jos kokoushuone ei ole käytössä, voit toistaa sisältöä mistä lähteestä tahansa. Kun haluat kokouksen aikana näyttää tietokoneellasi olevan esityksen, sinun tarvitsee vain liittää tietokoneesi näyttöön. Näyttö vaihtaa toiston lähteen automaattisesti ja näyttää esityksesi ruudulla ilman lähteen manuaalista vaihtoa.