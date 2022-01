Philips tarjoaa laajan valikoiman ajoneuvojen valotuotteita halogeeni- ja Xenon-ajovalopolttimoista monenlaisiin sisä- ja merkinantovalopolttimoihin: jarruvaloihin, vilkkuihin, peruutusvaloihin, takavaloihin, seisontavaloihin, varoitusvaloihin, tavaratilan valoihin, hansikaslokeron valoihin ja sisätilojen lattiavaloihin.



Ajovalojen on valaistava tie mahdollisimman turvallisesti ja kirkkaasti, joten kuljettajien on valittava ajoneuvonsa polttimot erityisen huolellisesti. Auton polttimoiden valitsintyökalullamme valitset vain ajoneuvon tyypin, merkin, mallin ja sarjan sekä haluamasi valotekniikan, ja työkalu näyttää, mitä Philipsin polttimoita ja jälkiasenettavia valoja on saatavilla.