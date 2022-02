Mitä tiedät halogeeniajovalopolttimoista?



Halogeeni on edelleen yleisin ajovalopolttimoiden tekniikka. Yli 80 prosentissa nykyautoista on halogeenipolttimot**. Halogeenipolttimo on hehkulamppu, jossa on volframihehkulanka jalokaasuilla täytetyn kompaktin läpinäkyvän suojuksen sisällä.

Philipsin halogeeniajovalopolttimot valmistataan ja hyväksytään asianmukaisten autoja koskevien säännösten mukaisesti. Vaatimuksissa määritetään muun muassa sallitut valovirta-arvot lumeneina, tuotteen virrankulutus ja polttimon kaikki mitat lasisesta polttimosta aina kantaan saakka. Näin pyritään takaamaan se, että jokainen polttimo sopii jokaiseen ajovaloon, ja että niiden yhdessä tuottama valokeila on asianmukainen ja ajoturvallinen.

Hanki itsellesi Philipsin halogeeniajovalopolttimot jo tänään ottamalla yhteyttä valtuutettuihin jakelijoihin, huoltamoihin ja jälleenmyyjiin!