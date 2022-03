LED-liitinkappaleet

Kyllä. Philipsin jälkiasennettavilla LED-polttimoilla on pidempi käyttöikä, joten säästät vaihtoihin kuluvaa rahaa ja aikaa. Tavallisen halogeenipolttimon käyttöikä on 500 tuntia, kun taas LED-polttimon (esimerkiksi Ultinon Pro9000) käyttöikä on 5 000 tuntia. Lisäksi LED-polttimo käyttää huomattavasti vähemmän energiaa (esimerkiksi H4-halogeenipolttimo kuluttaa 55 W, kun taas LED-H4-ajovalopolttimo kuluttaa vain noin 20 W).