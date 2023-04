1. Odota kärsivällisesti. Täyden metsuriparran kasvatus on hidasta, joten sinun täytyy odottaa muutama viikko, kunnes parta on saavuttanut tarvittavan tiheyden ja pituuden. Jos päädyt kasvattamaan kokoparran, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, joka hallitsee kokonaisvaltaisen parran hoidon: eri pituuksien leikkaamisen, parranajon, muotoilun ja viimeistelyn. Näitä kaikkia käsittelyjä tarvitaan ennemmin tai myöhemmin. Hyvä väline näihin vaiheisiin on Philips OneBlade Pro, joka myötäilee kasvojen ääriviivoja ja jossa on eripituisia trimmauspäitä.



2. Hoida partaa. Trimmaa hajakarvat kaulaltasi ja poskien alueilta aika ajoin, mutta älä koskaan aja niitä kokonaan pois. Liian siistiksi ajellut reunat eivät sovi luonnollisena kasvavan hipsteriparran seuraksi.



3. Trimmaa. Muutaman viikon kasvatuksen jälkeen hipsteripartasi on valmistrimmattavaksi. Leikkaa partasi tasapituiseksi, mutta varo leikkaamasta sitä liian lyhyeksi.