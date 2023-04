Kokoparta: parran kasvatusohjeet



1. Kokoparran kasvattaminen edellyttää, että parran annetaan kasvaa rauhassa vähintään neljästä kuuteen viikkoon. Ei ole mystisiä ja nopeita tapoja kasvattaa tuuheaa partaa; sinun täytyy vain antaa karvojen kasvamiselle aikaa. Mikäli kaipaat vinkkejä parran nopeaan kasvattamiseen, tässä on sinulle yksi: ole kärsivällinen. Vinkki: Jos haluat tietää miten kasvattaa kokoparta ilman paljaita kohtia, paras keino on antaa parran kasvulle aikaa ja trimmata sitä ajoittain, jotta karvat eivät pääse kasvamaan kurittomasti. Anna parran täyttää kaikki paljaat kohdat samalla, kun ylläpidät sitä tasaisena, ennen kuin etenet kokoparran kasvatukseen.

2. Odottaessasi tuuhean parran kasvamista tee joitakin ennaltaehkäiseviä toimia, jotta partasi pysyy huolitellun (ei pörröisen) näköisenä. Ison parran kasvattaminen vie aikaa, joten kannattaa ottaa selvää, miten voit huoltaa partaasi kasvatuksen alkuvaiheessa. Leikkaa säännöllisesti epäsiistit karvat kaulan alueelta ja poskilta. Philips OneBlade -laitteessa on eripituisia sängen leikkaamiseen tarkoitettuja kampoja, joista voit löytää optimaalisen pituuden 1–5 mm:n väliltä. Tämän ansiosta pitkän parran trimmaus on vaivatonta ja työn laatu tasaista. Vinkki: Älä aja partaa liian lyhyeksi, tai muutoin ero kaulan ja kasvojen aluetta peittävien karvojen välillä saa kasvunsa aloittaneen parran näyttämään oudon epäsymmetriseltä. 3. Useiden viikkojen kasvattamisen jälkeen partasi näyttää todennäköisesti hieman kurittomalta. Kun iso parta on puhdas ja kuiva, käytä partatrimmeriä ja tarvittavan pituista sänkikampaa tai suojusta tasoittaaksesi parran pituutta ja päästäksesi eroon väärään suuntaan sojottavista karvoista.