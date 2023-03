Balbo-parta

Balbo-parta on hienostunut ja tyylikäs partamalli, mutta tyylin aikaansaaminen vaatii sitoutumista. Tässä mallissa on koottuna yhteen seuraavia erilaisia partamalleja: handlebar-viikset, soul patch -partatupsu ja chin strap -parta. Balbo-parran kasvatuksessa on tärkeää muistaa, että viikset eivät saa koskaan koskea partaan. Muuten olet saanut aikaan ympyrän muotoisen partamallin.

Kenelle partamalli sopii: Balbo-parran avulla saadaan pieneen leukaan lisää voimakkuutta. Tämä malli sopii yleensä sellaisille miehille, joilla on kapeat kasvot.