4. Hoito



Saat tyylikkään ja siistin parran trimmaamalla sitä säännöllisesti.

Onneksi olkoon! Olet valmis! Ja olet hyvässä seurassa uudessa maskuliinisessa ja tyylikkäässä parrassasi. Henriquatre on saavuttanut suosiota jopa julkkispiireissä. Ja miksi ei? Se on klassinen ja trendikäs samaan aikaan. Tämä lyhyt partamalli viiksiin yhdistettynä antaa kasvoillesi tyylikkyyttä ja persoonallisuutta. Tietenkin se voi vain korostaa sitä, mikä jo on olemassa parran alla, joten olet jo tehnyt jotain oikein!