Parran letitys on jo pitkään ollut jo suosittua viikinki- ja fantasiaelokuvissa sekä keskiaikaan sijoittuvissa elokuvissa ja tv-sarjoissa – ja nyt tämä trendi on siirtymässä myös tv-ruutujen toiselle puolelle. Miksipä et siis kokeilisi parran letittämistä? Partaletti on sekä täydellinen katseenvangitsija että käytännöllinen valinta vaikkapa helteellä, urheillessa ja huonoina partapäivinä.

Mutta kuinka letittää parta? Ota braided beard -look haltuun ja lue täydellinen oppaamme parran letitykseen.