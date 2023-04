3. Viikinkiparta: leikkaus ja trimmaus

Jopa kaikkein karuimmat tyypit ansaitsevat hieman huolenpitoa; tämä pätee myös "villeihin" viikinkipartatyyleihin. Parhaat viikinkityyliset pitkät parrat (ja ei-viikinkityyliset pitkät parrat) ovat pehmeitä, puhtaita ja hyvin hoidettuja. Jotta saat kunnioitusta omalle parrallesi simasaleissa, aloita pesemällä ja kampaamalla parta ja viikset. Sen jälkeen anna niiden kuivua luonnollisesti. On helpompi arvioida parran pituus, kun se on kuiva. Silloin et myöskään vahingossa leikkaa uusia viiksiä liikaa. Käytä trimmeriä, jotta saat siistittyä parran pituuden ja pääset eroon väärään suuntaan sojottavista karvoista. Sen jälkeen on aika lisätä partaan muotoa. Käytä kaksipuolista terää ja etene pääntien reunoja pitkin kohti poskia ja suun ympärystä (varo trimmaamasta viiksiesi reunoja – naiiden pitäisi pysyä reunoilta pitkinä) tarkkalinjaisen, siistin ja symmetrisen muodon luomiseksi. OneBlade Pro takaa sinulle optimaalisen tuloksen, ja sen avulla voit hyökätä minkä tahansa pituisen karvan kimppuun. Näin sinun ei tarvitse pelleillä muiden laitteiden kanssa.