Philips Evnia tarjoaa huipputason joustavuutta pelaamiseen – voit helposti vaihtaa mukaansatempaavat kristallinkirkkaat yksityiskohdat tarjoavan 160 Hz 4K UHD-resoluution ja elektronisen urheilun vastenopeuden takaavan 320 Hz FHD-resoluution välillä. Nopea IPS, HDR ja pieni syöttöviive varmistavat jokaisen kuvan tarkan näytön.
Vaihda nopeutta, ei näyttöjä
Dominoi 320 Hz nopeudella tai hämmästytä muut 160 Hz 4K-tarkkuudella – mitä tahansa peli sitten vaatiikin, mukautuu tämä näyttö tarpeisiisi. Kaksoistila mahdollistaa pelin hallinnan ja täydellisen tasapainon valinnan resoluution ja virkistystaajuuden välillä: valitse 320 Hz FHD huippunopeisiin ammuntapeleihin tai täyteläisen ja mukaansatempaavan kuvan varmistava 160 Hz 4K UHD. Kehitetty pelaajille, joille riittää vain paras!
