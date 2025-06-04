Vaihda nopeutta, ei näyttöjä

Dominoi 320 Hz nopeudella tai hämmästytä muut 160 Hz 4K-tarkkuudella – mitä tahansa peli sitten vaatiikin, mukautuu tämä näyttö tarpeisiisi. Kaksoistila mahdollistaa pelin hallinnan ja täydellisen tasapainon valinnan resoluution ja virkistystaajuuden välillä: valitse 320 Hz FHD huippunopeisiin ammuntapeleihin tai täyteläisen ja mukaansatempaavan kuvan varmistava 160 Hz 4K UHD. Kehitetty pelaajille, joille riittää vain paras!