    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Philips-kaksoistilanäytöt

    Yksi näyttö, kaksi toimintatilaa

     
    Nopeus vai tarkkuus? Nyt saat molemmat
     
    Philips Evnia tarjoaa huipputason joustavuutta pelaamiseen – voit helposti vaihtaa mukaansatempaavat kristallinkirkkaat yksityiskohdat tarjoavan 160 Hz 4K UHD-resoluution ja elektronisen urheilun vastenopeuden takaavan 320 Hz FHD-resoluution välillä. Nopea IPS, HDR ja pieni syöttöviive varmistavat jokaisen kuvan tarkan näytön.

    Vaihda nopeutta, ei näyttöjä

     
    Dominoi 320 Hz nopeudella tai hämmästytä muut 160 Hz 4K-tarkkuudella – mitä tahansa peli sitten vaatiikin, mukautuu tämä näyttö tarpeisiisi. Kaksoistila mahdollistaa pelin hallinnan ja täydellisen tasapainon valinnan resoluution ja virkistystaajuuden välillä: valitse 320 Hz FHD huippunopeisiin ammuntapeleihin tai täyteläisen ja mukaansatempaavan kuvan varmistava 160 Hz 4K UHD. Kehitetty pelaajille, joille riittää vain paras!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Laajenna pelihorisonttiasi

    Toiminnot käden ulottuvilla

     

    Kaksoistila

     
     
    Vaihda vaivattomasti 4K UHD @160 Hz ja FHD @320 Hz välillä. Parempi joustavuus, ei kompromisseja.

     

    Nopea IPS-paneeli

     
    Philips Fast IPS -näyttö ja UltraClear 4K tarjoavat terävän ja väritarkan kuvan.

     

    Todella aidot värit

     
    VESA-sertifioidun DisplayHDR™-teknologian ansiosta näet juuri sen, mitä tahdot: elävän, realistisen ja kompromissittoman kuvan.

     

    Nopea vaste 0,5 ms Smart MBR

     
    Philips Evnia 0,5 ms Smart MBR -vasteella tarjoaa terävän ja selkeän kuvan, mikä sopii täydellisesti nopeatempoiseen pelaamiseen.

     

    Kaksoistila

     
     
    Vaihda vaivattomasti 4K UHD @160 Hz ja FHD @320 Hz välillä. Parempi joustavuus, ei kompromisseja.

     

    Nopea IPS-paneeli

     
    Philips Fast IPS -näyttö ja UltraClear 4K tarjoavat terävän ja väritarkan kuvan..

     

    Todella aidot värit

     
    VESA-sertifioidun DisplayHDR™-teknologian ansiosta näet juuri sen, mitä tahdot: elävän, realistisen ja kompromissittoman kuvan.

     

    Nopea vaste 0,5 ms Smart MBR

     
    Philips Evnia 0,5 ms Smart MBR -vasteella tarjoaa terävän ja selkeän kuvan, mikä sopii täydellisesti nopeatempoiseen pelaamiseen.

    Kaikille pelaajatyypeille

     

    Sisällön luoja

     
    160 Hz 4K. Tarkkuus liikkeissä.

    Muokkaa, animoi ja suunnittele käyttäen äärettömän sulavaa 160 Hz virkistystaajuutta ja upeaa 4K-kirkkautta - ihanteellinen huipputasoiseen luovaan työnkulkuun.

     

    FPS Pro

     
    320 Hz vaste. Ei tilaa tekosyille.

    Hallitse peliä joka kierroksella sekunnin murto-osan vasteen ja toiminnan sujuvuuden ansiosta.

     

    Striimaaja

     
    Tasapainoinen suorituskyky. Aina toiminnassa.

    Pelaa, striimaa ja chattaile vakaalla suorituskyvyllä ja optimoidulla moniajolla. Sinun valintasi - sinun showsi.

     

    Konsolipelaaja

     
    HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Valmiina peliin.

    Uppoudu visuaaliseen elämykseen HDR:n, pienen syöttöviiveen ja ongelmattoman yhteensopivuuden uuden sukupolven konsolien kanssa ansiosta.

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center on helppokäyttöinen

    ohjelmisto, joka on suunniteltu optimoimaan näyttösi

    intuitiivisilla ohjaimilla.

    Lisätietoja

