*Philipsin televisiot ovat saaneet tunnustusta kolmannen osapuolen asiantuntijoilta huippuluokan kuvanlaadusta ja muotoilusta. Näet palkinnot tällä sivulla.

*Google Assistant on saatavana Philipsin Android-televisioihin, joissa on Android O (8) tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Google Assistant on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa. Alusta alkaen tuettuja kieliä ovat englanti (UK), saksa (DE) ja ranska (FR). Tuettuja kieliä ja maita lisätään palveluun myöhemmin. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta saat ajantasaisimmat tiedot tuetuista kielistä ja maista.

*Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.