1) Avaa valikko, valitse MAINTENANCE SETTING (Huoltoasetus) ja sitten DESCALING CYCLE (Kalkinpoisto-ohjelma).

2) Aloita kalkinpoisto painamalla OK-painiketta.

3) Irrota vesisäiliö. Kaada Saecon kalkinpoistoainepullon koko sisältö vesisäiliöön.

4) Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti. (Varmista, että vettä on MAX-merkkiin asti. Muutoin kone vaatii lisähuuhtelun.) Aseta vesisäiliö takaisin koneeseen.

5) Vahvista painamalla OK-painiketta.

6) Avaa huoltoluukku ja tyhjennä valumisastia ja kahvijauhesäiliö. Aseta ne takaisin paikoilleen.

7) Vahvista painamalla OK-painiketta.

8) Täytä kannu puolilleen puhtaalla vedellä ja aseta se laitteeseen.

9) Aseta maitokannun annostelija valmistusasentoon. Vahvista painamalla OK-painiketta.

10) Aseta maitoannostelijan ja annostelusuuttimen alle kulho. Vahvista painamalla OK-painiketta.

11) Kone aloittaa kalkinpoistoaineen annostelun jaksoittain. Tämä kestää noin 20 minuuttia.

12) Kun näyttöön tulee ilmoitus RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä), kalkinpoistoaineen ja veden sekoitus on käytetty loppuun.

13) Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti. Vahvista painamalla OK-painiketta.

14) Tyhjennä sisäinen valumisastia ja aseta se takaisin paikalleen. Vahvista painamalla OK-painiketta.

15) Tyhjennä maitokannu, täytä se uudelleen puolilleen raikkaalla vedellä ja aseta se laitteeseen. 16) Aseta maitokannun annostelija valmistusasentoon. Vahvista painamalla OK-painiketta.

16) Tyhjennä kulho ja aseta se takaisin paikalleen. Vahvista painamalla OK-painiketta.

17) Kone käynnistää huuhteluohjelman.

18) Kun huuhteluohjelman tarvitsema vesimäärä on annosteltu, kone on valmis. Tärkeä huomautus: Jos kone näyttää ilmoituksen RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä) toista tai kolmatta kertaa, et täyttänyt vesisäiliötä MAX-merkkiin asti. Täytä vesisäiliö MAX-merkkiin asti ja suorita huuhtelu uudelleen.

19) Tyhjennä sisäinen valumisastia ja aseta se takaisin.

20) Tyhjennä ja puhdista maitokannu.

21) Pese suodatinyksikkö vedellä.

22) Kone on nyt käyttövalmis.