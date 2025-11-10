Hakuehdot

    Onko teräverkon käyttö turvallista koko vartalolla?

    Julkaistu 6. tammikuuta 2023

    Jos haluat lisätietoja teräverkon käytön turvallisuudesta, katso alla olevat tiedot.

    Kaikki Philips-tuotteet, joissa on teräverkko, ovat ihoystävällisiä. Philips ei ole ihotautiasiantuntija, joten emme voi antaa ihoon, karvoihin tai kynsiin liittyviä ohjeita yksittäistapauksissa.

    Ennen kuin käytät teräverkolla varustettua Philips-tuotetta, tarkista laite silmämääräisesti ja varmista, että teräverkko on ehjä. Voit vähentää teräverkon kulumista säilyttämällä tuotetta turvallisessa paikassa ja suojaamalla teräverkkoa ulkoiselta paineelta ja iskuilta suojuksella tai ohjauskammalla. Jos teräverkko vahingoittuu, vaihda se välittömästi verkkokauppamme tai paikallisen kuluttajapalvelun kautta. 

    Voit käyttää teräverkkoa ihokarvojen trimmaamiseen ja ajeluun kaulan alapuolisilta ihoalueilta, kuten kainaloista, käsivarsista, jaloista, bikinialueelta ja nivusista (ohjauskamman avulla). Kun käytät ajopäätä tai trimmeriä intiimialueella (ulompien häpyhuulten ulko- ja sisäpuolella), kiinnitä ohjauskampa ajopäähän. Emme suosittele laitteen käyttämistä kasvojen tai pään alueella, sillä et saa laitteella haluamiasi tuloksia ja laite saattaa vahingoittaa ihoasi.

    Joidenkin tuotteiden mukana toimitetaan lisäosia herkille alueille, kuten nivusille. Saat lisätietoja näiden lisäosien käyttämisestä käyttöoppaasta tai ottamalla meihin yhteyttä.

    Jos olet edelleen epävarma teräverkolla varustettujen Philips-laitteiden käytöstä, ota yhteyttä lääkäriin tai terveydenhuollon ammattilaiseen, joka voi tutkia, soveltuuko tämän tyyppinen ihokarvanpoistolaite ihollesi.
     

    Jälkihoito

    Jos käytät laitetta ensimmäistä kertaa tai ihosi on hyvin herkkä, iho saattaa ärtyä hieman eikä siitä tarvitse olla huolissaan. Tämä häviää ajan myötä. Suosittelemme miedon alkoholittoman kosteusvoiteen käyttämistä ihokarvojen ajamisen jälkeen. Jos ihoärsytys ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
     

