Ennen kuin alat antaa vauvalle maitoa pullosta, on parasta odottaa, kunnes vauva on 3–4 viikkoa vanha ja rintaruokinta on vakiintunut. Jos olet palaamassa töihin, pyri aloittamaan pulloruokinta vähintään kahta viikkoa ennen ensimmäistä työpäivääsi. Näin sinulla on aikaa reagoida, jos pulloruokinnassa ilmenee vaikeuksia.

Voi kestää jonkin aikaa ennen kuin vauva tottuu pulloruokintaan.