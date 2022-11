92 % vähemmän ihokarvoja kolmen käsittelykerran jälkeen²

Lumea IPL Prestige on tehokkain IPL-laite³, jossa on SenseIQ-tekniikka, älykkäitä lisäosia sekä Lumea IPL -sovellus yksilöityyn koko vartalon ihokarvojenpoistokäsittelyyn. Laite on johdollinen.