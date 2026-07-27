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  • Ergonominen yritysnäyttö parantaa tuottavuutta
  • Ergonominen yritysnäyttö parantaa tuottavuutta
  • Ergonominen yritysnäyttö parantaa tuottavuutta
  • Ergonominen yritysnäyttö parantaa tuottavuutta

Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

190BL1CS/00

Ergonominen yritysnäyttö parantaa tuottavuutta
SmartImage-ominaisuudella, eteenpäin suunnatulla stereoäänellä, USB-portilla ja Ergo-telineellä varustettu energiaa säästävä 190BL1-yritysnäyttö parantaa tuottavuutta
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Ergonominen yritysnäyttö parantaa tuottavuutta

  • B-line

  • 19" (48,3 cm)

  • Kuvasuhde 16:10

LED-tekniikka takaa luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

70 mm:n korkeudensäädön ansiosta istuma-asento on mukava

Philips Compact Ergo -näyttöteline sopii kaikille, koska se kallistuu, kääntyy ja säätyy korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi, joten näytön katseleminen on miellyttävää ja työskentely tehokasta.

Kallistuksen ja kiertonivelen avulla löydät sopivan katselukulman

Näytön telineessä olevan kallistus- ja kiertonivelmekanismin avulla näyttöä voi kiertää tai kallistaa eteen- tai taaksepäin.

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