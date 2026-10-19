2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
190S1CS/00
Ergonominen näyttö parantaa tuottavuutta
SmartImage-, SmartContrast-, SmartControl- ja TrueVision-ominaisuuksilla varustettu energiaa säästävä 190S1-yritysnäyttö parantaa tuottavuutta.
48 cm (19") w S-line
Kuvasuhde 16:10
Näytön telineessä olevan kallistus- ja kiertonivelmekanismin avulla näyttöä voi kiertää tai kallistaa eteen- tai taaksepäin.
EPEAT Silver -merkinnän saaneet Philips-näytöt takaavat suojan ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Näytöt säästävät aiempaa paremmin energiaa, ja niiden ilmastolle haitallisten kasvihuonekaasujen päästöarvot ovat alhaiset. EPEAT-ohjelma auttaa ostajia arvioimaan, vertaamaan ja valitsemaan näyttöjä Yhdysvaltain EPA:n tukemien 51 ympäristökriteerin mukaan. EPEAT Silver on kelvollinen ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Tarkista rekisteröinnin tila maassasi osoitteesta www.epeat.net.
Tuloja on kaksi eli laitteessa on liittimet analogisten VGA- ja digitaalisten DVI-signaalien tuloille.
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