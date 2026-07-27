2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
190V3AB5/00
V Line
19" (48,3 cm)
Näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut, ylös tai alas suunnatut jne. mallista ja muotoilusta riippuen.
Haluatko LCD-taulutelevision suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloisat värit. SmartContrast lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
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