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  • Nauti upeista kuvista ja elävistä väreistä
  • Nauti upeista kuvista ja elävistä väreistä
  • Nauti upeista kuvista ja elävistä väreistä
  • Nauti upeista kuvista ja elävistä väreistä
  • Nauti upeista kuvista ja elävistä väreistä
  • Nauti upeista kuvista ja elävistä väreistä

Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

190V3AB5/00

Nauti upeista kuvista ja elävistä väreistä
Katso eloisia LCD-kuvia kiiltävästä, upeasti muotoillusta näytöstä, jossa on stereokaiutin. Loistava valinta!
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stereoäänen avulla

Nauti upeista kuvista ja elävistä väreistä

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Näppärät kiinteät kaiuttimet

Näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut, ylös tai alas suunnatut jne. mallista ja muotoilusta riippuen.

SmartContrast 10000000:1 tarjoaa uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast 10000000:1 tarjoaa uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

Haluatko LCD-taulutelevision suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloisat värit. SmartContrast lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

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