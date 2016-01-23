2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
190V4LSB2/00
V Line
19" (48,3 cm)
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
4.6
5:stä
7
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Phillbm
23/01/2016
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Easy Set Up
This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.
Arvioitu tuote: 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Arvioitu tuote: 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Klus
16/05/2016
België
Vahvistettu ostaja
Degeijk scherm
Fantastische kleuren, stevig geheel, niet duur en eenvoudig in gebruik. Zeker aan te bevelen in zijn categorie, ook al is het geluid matig, maar zeker aanvaardbaar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
benisan
17/12/2013
España
pantalla de pc
es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED