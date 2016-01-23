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  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

190V4LSB2/00

4.6
| (7) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on SmartControl lite. Loistava valinta!
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Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

7

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

23/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Easy Set Up

This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.

Arvioitu tuote: 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight

Arvioitu tuote: 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight

16/05/2016

België

België

Vahvistettu ostaja

Degeijk scherm

Fantastische kleuren, stevig geheel, niet duur en eenvoudig in gebruik. Zeker aan te bevelen in zijn categorie, ook al is het geluid matig, maar zeker aanvaardbaar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

17/12/2013

España

España

pantalla de pc

es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED

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