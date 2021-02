Turvallinen, lääketieteellisen tason virtalähde kuluttaa vähän virtaa

Turvallisuus, hyvä suorituskyky ja luotettavuus ovat olennaisia vaatimuksia kliinisessä ympäristössä. Sen vuoksi Philipsin HeartLine-näytöt on varustettu lääketieteellisen tason virtalähteellä. Virtalähde on turvallisuutta ja suorituskykyä koskevan EN/IEC 60601-1 -standardin sekä lääketieteellisen tason sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EN/IEC 60601-1-2 -standardin mukainen. Monissa maissa sairaalalaitteiden on täytettävä näiden standardien vaatimukset.