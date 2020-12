HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen

Nauti aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektroniikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät teräväpiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleissovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaaliliitännälle. Näyttötarkkuus on 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.