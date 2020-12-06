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  • Energy Label Europe F
    Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
  • Energy Label Europe F
    Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

200V4QSBR/00

4
| (1) Arvio
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Katso eloisia MVA-LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on SmartControl Lite. Loistava valinta!
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Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 20 (halkaisija 19,53 tuumaa / 49,6 cm)

MVA-näyttö tarjoaa laajan katselukulman ja syvän kontrastin

MVA-näyttö tarjoaa laajan katselukulman ja syvän kontrastin

Philips MVA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

5
3
2
1

06/12/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Edut

Scherp beeld.

Haitat

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Arvioitu tuote: 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Arvioitu tuote: 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Smart-vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeistä.