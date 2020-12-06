MVA-näyttö tarjoaa laajan katselukulman ja syvän kontrastin

Philips MVA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.