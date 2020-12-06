2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
200V4QSBR/00
V Line
20 (halkaisija 19,53 tuumaa / 49,6 cm)
Philips MVA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
4.0
5:stä
1
Arvio
hidkees
06/12/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Edut
Scherp beeld.
Haitat
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Arvioitu tuote: 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Arvioitu tuote: 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Smart-vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeistä.