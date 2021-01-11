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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Nauti eloisista LED-kuvista Philips-näytöltä. Pienikokoinen muotoilu ja VESA-kiinnitys lisäävät työtilan joustavuutta. Loistava valinta!

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Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 20 (halkaisija 19,5 tuumaa / 49,5 cm)

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.5

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Edut

breed beeld, goede scherpte

Haitat

geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 203V5LSB26 LCD-monitor

Käyttöpäivä 2020-01-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 203V5LSB26 LCD-monitor

Käyttöpäivä 2020-01-11

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 203V5LSB26 Monitor LCD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 203V5LSB26 Monitor LCD

29/07/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 203V5LSB26 Monitor LCD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 203V5LSB26 Monitor LCD

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