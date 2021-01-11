2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
203V5LSB26/10
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Nauti eloisista LED-kuvista Philips-näytöltä. Pienikokoinen muotoilu ja VESA-kiinnitys lisäävät työtilan joustavuutta. Loistava valinta!
V Line
20 (halkaisija 19,5 tuumaa / 49,5 cm)
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.
4.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Edut
breed beeld, goede scherpte
Haitat
geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 203V5LSB26 LCD-monitor
Käyttöpäivä 2020-01-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 203V5LSB26 LCD-monitor
Käyttöpäivä 2020-01-11
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 203V5LSB26 Monitor LCD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 203V5LSB26 Monitor LCD
Fontinha
29/07/2019
Portugal
Excelente
Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 203V5LSB26 Monitor LCD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 203V5LSB26 Monitor LCD