2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
220B4LPCB/01
Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
Philips PowerSensor LED -näyttö on tehokas ja ympäristöystävällinen, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia ja sen valmistusmateriaalista 65 % on kuluttajien kierrättämää muovia
B-line
22" (55,9 cm)
1680x1050
Tässä Philips-näytön kotelossa ei ole PVC- eikä BFR-muovia.
Philipsin TrueVision-tekniikka hyödyntää kehittynyttä algoritmia näyttöpaneelin testauksessa ja kohdistuksessa, mikä parantaa näytön suorituskykyä. Kaikki TrueVision-näytöt hienosäädetään tehtaalla tämän tekniikan avulla, joten television värin- ja kuvanlaatu on varmasti tasainen.
Nollan watin virtakytkimellä laite ei kuluta lainkaan virtaa. Kytkin on näytön takana, ja kun se on kytketty, näyttö ei saa ollenkaan virtaa, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.
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