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Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

220B4LPCB/01

Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

Philips PowerSensor LED -näyttö on tehokas ja ympäristöystävällinen, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia ja sen valmistusmateriaalista 65 % on kuluttajien kierrättämää muovia

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ja sähkölaskua pienentävä PowerSensor

Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

  • B-line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680x1050

Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia

Tässä Philips-näytön kotelossa ei ole PVC- eikä BFR-muovia.

TrueVision takaa huippulaatuisen kuvan

Philipsin TrueVision-tekniikka hyödyntää kehittynyttä algoritmia näyttöpaneelin testauksessa ja kohdistuksessa, mikä parantaa näytön suorituskykyä. Kaikki TrueVision-näytöt hienosäädetään tehtaalla tämän tekniikan avulla, joten television värin- ja kuvanlaatu on varmasti tasainen.

Nollan watin virtakytkimellä laite ei kuluta lainkaan virtaa

Nollan watin virtakytkimellä laite ei kuluta lainkaan virtaa. Kytkin on näytön takana, ja kun se on kytketty, näyttö ei saa ollenkaan virtaa, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.

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