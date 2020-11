TCO Edgen ansiosta 65 % kuluttajien kierrättämää muovia

TCO Edge -sertifikaatti myönnetään tuotteille, jotka panevat paremmaksi kuin jo olemassa olevat ekologisuusohjelmat. TCO:n standardivaatimusten lisäksi ohjelmassa määrätään muun muassa, että tuotteissa käytetään vähintään 65 % kuluttajien kierrättämää muovia, tuotteiden on oltava energiatehokkaita ja sisällettävä mahdollisimman vähän vaarallisia materiaaleja, pakkausmateriaalin on oltava kokonaan kierrätettävää ja itse tuotteen helposti kierrätettävissä. Tämä Philips-näyttö on tekniikaltaan huippuluokkaa, ja ympäristövastuullisella ostospäätökselläsi autat sekä itseäsi että planeettaamme!